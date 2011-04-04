Ворчалка.
Как же медленно внедряется СЭП 23/7. Собирались запускать ещё в апреле. Но как обычно перенесли. Ладно, стартанули в августе. Прошло полгода ... банки по прежнему кладут болт хотя по идее должны быть готовы ещё год назад.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Ворчалка.
Как же медленно внедряется СЭП 23/7. Собирались запускать ещё в апреле. Но как обычно перенесли. Ладно, стартанули в августе. Прошло полгода ... банки по прежнему кладут болт хотя по идее должны быть готовы ещё год назад.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:13
Не "банки", а частина банків. Вони і на клієнтів загалом кладуть. Гемору багато, а зиск для бізнесу сумнівний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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