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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.8 5 43
Більше десяти
26%
11
Від п'яти до десяти
35%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:41

Re: Байки про банки і не тільки....

Ворчалка.

Как же медленно внедряется СЭП 23/7. Собирались запускать ещё в апреле. Но как обычно перенесли. Ладно, стартанули в августе. Прошло полгода ... банки по прежнему кладут болт хотя по идее должны быть готовы ещё год назад.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:13

  vitaliy_berdinskikh написав:банки по прежнему кладут болт хотя по идее должны быть готовы ещё год назад.

Не "банки", а частина банків. Вони і на клієнтів загалом кладуть. Гемору багато, а зиск для бізнесу сумнівний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 02:18

  freeze написав:
Shaman написав:а почему по сокращению не уволили?


Там ещё более сложный вариант, начиная с того, что я не менее чем за два месяца должен предупредить письменно о предстоящем увольнении. Как поступить в ситуации, когда работник говорит - не хочу ничего подписывать, это нигде не прописано.
Тут надо понимать, что я типичный представитель малого бизнеса, у меня нет юриста, у меня нет бухгалтера, обязанности которого я выполняю сам. В тоже время трудовой кодекс равняет меня с крупной бизнес структурой, способной содержать штат юристов, кадровиков, бухгалтеров.

Два свидетеля подписывают акт, что с приказом товарища ознакомили, товарищ отказался подписать, что ознакомлен. Но по сокращению там вроде как еще и выплаты в ФЗ вы будете на него делать дополнительные, так что не советую. (по сокращению он какое-то время (до пол года?) будет в ЦЗ получать свой последний оклад, а не мин. помощь, а вы это будете компенсировать)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 03:31

  ol_zy написав:Два свидетеля подписывают акт, что с приказом товарища ознакомили, товарищ отказался подписать, что ознакомлен. Но по сокращению там вроде как еще и выплаты в ФЗ вы будете на него делать дополнительные, так что не советую. (по сокращению он какое-то время (до пол года?) будет в ЦЗ получать свой последний оклад, а не мин. помощь, а вы это будете компенсировать)


ага подписывают ))) - разве что если найдут двух "рабов" ... причём достаточно глупых и полностью зависимых.
если работодатель слишком зажрался лучший способ (покрайней мере был раньше) - тупо не выходить на работу - И НЕ ЗАБИРАТЬ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ - пока полностью не выплатят всю ЗП и не вести ни каких переговоров кроме как о задолжености по ЗП в том числе за вынужденный простой!

З.Ы.
и ЦЗ платит не мин помощь, а как правило четыре прожиточных минимума обычно первые три месяца, и за это с работника каждый месяц выштитывают процент от ЗП
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 04:53

  uaprofi написав:ага подписывают ))) - разве что если найдут двух "рабов" ... причём достаточно глупых и полностью зависимых


ребят, что вы за ерунду обсуждаете?! Вопрос не в том, чтобы не уволили, а наоборот - в том чтобы побыстрее уволиться. Быстро уволиться не так-то просто, потому что работодатель не хочет отпускать работника к конкурентам даже если нет видимых причин его удерживать. Будут предлагать повышение зарплаты искать разные поводы, только чтобы уговорить работника не уходить. Уж чего-чего, а возможностей удерживать работника у крупного предприятия целый вагон с тележкой.

А вы обсуждаете как вскормленному в неволе орлу удержаться в клетке, когда хозяин сам его отпускает на волю. Ну это-же маразм. :)
Амвросий
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