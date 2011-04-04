Ворчалка.
Как же медленно внедряется СЭП 23/7. Собирались запускать ещё в апреле. Но как обычно перенесли. Ладно, стартанули в августе. Прошло полгода ... банки по прежнему кладут болт хотя по идее должны быть готовы ещё год назад.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Ворчалка.
Как же медленно внедряется СЭП 23/7. Собирались запускать ещё в апреле. Но как обычно перенесли. Ладно, стартанули в августе. Прошло полгода ... банки по прежнему кладут болт хотя по идее должны быть готовы ещё год назад.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:13
Не "банки", а частина банків. Вони і на клієнтів загалом кладуть. Гемору багато, а зиск для бізнесу сумнівний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 09 січ, 2021 02:18
Два свидетеля подписывают акт, что с приказом товарища ознакомили, товарищ отказался подписать, что ознакомлен. Но по сокращению там вроде как еще и выплаты в ФЗ вы будете на него делать дополнительные, так что не советую. (по сокращению он какое-то время (до пол года?) будет в ЦЗ получать свой последний оклад, а не мин. помощь, а вы это будете компенсировать)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Суб 09 січ, 2021 03:31
ага подписывают ))) - разве что если найдут двух "рабов" ... причём достаточно глупых и полностью зависимых.
если работодатель слишком зажрался лучший способ (покрайней мере был раньше) - тупо не выходить на работу - И НЕ ЗАБИРАТЬ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ - пока полностью не выплатят всю ЗП и не вести ни каких переговоров кроме как о задолжености по ЗП в том числе за вынужденный простой!
З.Ы.
и ЦЗ платит не мин помощь, а как правило четыре прожиточных минимума обычно первые три месяца, и за это с работника каждый месяц выштитывают процент от ЗП
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 09 січ, 2021 04:53
ребят, что вы за ерунду обсуждаете?! Вопрос не в том, чтобы не уволили, а наоборот - в том чтобы побыстрее уволиться. Быстро уволиться не так-то просто, потому что работодатель не хочет отпускать работника к конкурентам даже если нет видимых причин его удерживать. Будут предлагать повышение зарплаты искать разные поводы, только чтобы уговорить работника не уходить. Уж чего-чего, а возможностей удерживать работника у крупного предприятия целый вагон с тележкой.
А вы обсуждаете как вскормленному в неволе орлу удержаться в клетке, когда хозяин сам его отпускает на волю. Ну это-же маразм.
Додано: Суб 09 січ, 2021 09:56
Три часа отсутствия на работе это прогул. Прогул это статья для увольнения.
ЦЗ выплачивает пособие в зависимости от стажа и средней ЗП в пределах мин и максимальной суммы. 4 прожиточных минимуму это максимум.
Работники с ЗП оплачивают только подоходный и военный сбор. Выплаты ЕСВ делает работодатель.
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:11
ну вы то палку не перегибайте.
регуляторная функция государства должна присутствовать в качестве арбитра между работником и работодателем. а то я насмотрелся на этих работодателей которые на вопрос когда можно пойти в отпуск просто заявляют - пойдешь в отпуск то можешь не возвращаться. или заболел на недельку - а на твоем месте уже новый чел. все не могут быть уникальными как вы говорите. нас вообще то миллионы в стране.
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