Додано: Суб 09 січ, 2021 11:03

Достаточно бессмысленно вести дискуссию о правах работодателя на форуме, где большинство является наёмными работниками )))Всё равно, что стороннику Порошенко зайти на сайт ОРДЛО и пытаться объяснить позицию Евросолидарности или наоборот стороннику ОПЗЖ зайти на сайт Цензора и пытаться разговаривать.Проверено на практике - основополагающее в отношениях двух этих категорий является достойная зарплата выше рынка.У нас 99 % населения сейчас легко согласится на условную зарплату в 50 000 грн вообще без отпуска, не то что тут про ваши обиды, что вам перенесли отпуск по производственной необходимости. На самом деле вы в глубине души просто неудовлетворены своей зарплатой настолько, чтобы терпеть еще и перенос отпуска по просьбе работодателя. Но и работодатель тут должен понимать, что выплачивая зарплату в 6 000 грн, он не может даже заикаться о переносе отпуска его работника. Вывод зарплата первична и главный фактор в отношениях. Остальное от лукавого и от коммунистов.За сим дискуссию закончил, по причине бессмысленности (см.первый абзац почему)Всем высоких зарплат и профессионального роста, тогда работодатель будет думать как же вас удержать на работе, какими преференциями или зарплатой, потому что вы важны и дороги ему