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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1153115411551156>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:41

Re: Байки про банки і не тільки....

Ворчалка.

Как же медленно внедряется СЭП 23/7. Собирались запускать ещё в апреле. Но как обычно перенесли. Ладно, стартанули в августе. Прошло полгода ... банки по прежнему кладут болт хотя по идее должны быть готовы ещё год назад.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:13

  vitaliy_berdinskikh написав:банки по прежнему кладут болт хотя по идее должны быть готовы ещё год назад.

Не "банки", а частина банків. Вони і на клієнтів загалом кладуть. Гемору багато, а зиск для бізнесу сумнівний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 02:18

  freeze написав:
Shaman написав:а почему по сокращению не уволили?


Там ещё более сложный вариант, начиная с того, что я не менее чем за два месяца должен предупредить письменно о предстоящем увольнении. Как поступить в ситуации, когда работник говорит - не хочу ничего подписывать, это нигде не прописано.
Тут надо понимать, что я типичный представитель малого бизнеса, у меня нет юриста, у меня нет бухгалтера, обязанности которого я выполняю сам. В тоже время трудовой кодекс равняет меня с крупной бизнес структурой, способной содержать штат юристов, кадровиков, бухгалтеров.

Два свидетеля подписывают акт, что с приказом товарища ознакомили, товарищ отказался подписать, что ознакомлен. Но по сокращению там вроде как еще и выплаты в ФЗ вы будете на него делать дополнительные, так что не советую. (по сокращению он какое-то время (до пол года?) будет в ЦЗ получать свой последний оклад, а не мин. помощь, а вы это будете компенсировать)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 03:31

  ol_zy написав:Два свидетеля подписывают акт, что с приказом товарища ознакомили, товарищ отказался подписать, что ознакомлен. Но по сокращению там вроде как еще и выплаты в ФЗ вы будете на него делать дополнительные, так что не советую. (по сокращению он какое-то время (до пол года?) будет в ЦЗ получать свой последний оклад, а не мин. помощь, а вы это будете компенсировать)


ага подписывают ))) - разве что если найдут двух "рабов" ... причём достаточно глупых и полностью зависимых.
если работодатель слишком зажрался лучший способ (покрайней мере был раньше) - тупо не выходить на работу - И НЕ ЗАБИРАТЬ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ - пока полностью не выплатят всю ЗП и не вести ни каких переговоров кроме как о задолжености по ЗП в том числе за вынужденный простой!

З.Ы.
и ЦЗ платит не мин помощь, а как правило четыре прожиточных минимума обычно первые три месяца, и за это с работника каждый месяц выштитывают процент от ЗП
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 04:53

  uaprofi написав:ага подписывают ))) - разве что если найдут двух "рабов" ... причём достаточно глупых и полностью зависимых


ребят, что вы за ерунду обсуждаете?! Вопрос не в том, чтобы не уволили, а наоборот - в том чтобы побыстрее уволиться. Быстро уволиться не так-то просто, потому что работодатель не хочет отпускать работника к конкурентам даже если нет видимых причин его удерживать. Будут предлагать повышение зарплаты искать разные поводы, только чтобы уговорить работника не уходить. Уж чего-чего, а возможностей удерживать работника у крупного предприятия целый вагон с тележкой.

А вы обсуждаете как вскормленному в неволе орлу удержаться в клетке, когда хозяин сам его отпускает на волю. Ну это-же маразм. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 09:56

  uaprofi написав:если работодатель слишком зажрался лучший способ (покрайней мере был раньше) - тупо не выходить на работу - И НЕ ЗАБИРАТЬ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ - пока полностью не выплатят всю ЗП и не вести ни каких переговоров кроме как о задолжености по ЗП в том числе за вынужденный простой!
З.Ы.
и ЦЗ платит не мин помощь, а как правило четыре прожиточных минимума обычно первые три месяца, и за это с работника каждый месяц выштитывают процент от ЗП


Три часа отсутствия на работе это прогул. Прогул это статья для увольнения.
ЦЗ выплачивает пособие в зависимости от стажа и средней ЗП в пределах мин и максимальной суммы. 4 прожиточных минимуму это максимум.
Работники с ЗП оплачивают только подоходный и военный сбор. Выплаты ЕСВ делает работодатель.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:11

  freeze написав:
1finanсier написав:Чи закони по захисту прав найманих працівників нехай будуть тільки "для обраних", а для всіх інших нехай буде Ваше "внутренние правила и особенности предприятия"?


Права работников должен защищать только один пункт - достойная и конкурентная зарплата, всё остальное от лукавого и больше служит источником несоразмерных штрафов от многочисленных контролирующих органов, когда за непроведение какой-то копеечной индексации зарплаты, которой и так очень доволен работник и которая значительно выше рыночной зарплаты, предприятие штрафуют на многие тысячи гривен и тд. Запутали специально законодательство так, что любая проверка предприятия заканчивается либо конскими штрафами либо взятками.


ну вы то палку не перегибайте.
регуляторная функция государства должна присутствовать в качестве арбитра между работником и работодателем. а то я насмотрелся на этих работодателей которые на вопрос когда можно пойти в отпуск просто заявляют - пойдешь в отпуск то можешь не возвращаться. или заболел на недельку - а на твоем месте уже новый чел. все не могут быть уникальными как вы говорите. нас вообще то миллионы в стране.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:28

  freeze написав:Я однажды увольнял одного кадра, который плохо справлялся со своими обязанностями.
Это оказалось для меня непростой проблемой. Он вовремя приходил на работу, вовремя приходил с обеда, но плохо работал.


есть такие вещи как посадові обов’язки та посадова інструкція.
за их не выполнение лепится выговор. три выговора - увольнение по закону.
а если принимают работников и описывают что и как они должны делать на словах - то кто дохтур?
канеш таким мешает государство когда хочется быть пупом земли :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:03

mephala

Достаточно бессмысленно вести дискуссию о правах работодателя на форуме, где большинство является наёмными работниками )))
Всё равно, что стороннику Порошенко зайти на сайт ОРДЛО и пытаться объяснить позицию Евросолидарности или наоборот стороннику ОПЗЖ зайти на сайт Цензора и пытаться разговаривать.

Проверено на практике - основополагающее в отношениях двух этих категорий является достойная зарплата выше рынка.
У нас 99 % населения сейчас легко согласится на условную зарплату в 50 000 грн вообще без отпуска, не то что тут про ваши обиды, что вам перенесли отпуск по производственной необходимости. На самом деле вы в глубине души просто неудовлетворены своей зарплатой настолько, чтобы терпеть еще и перенос отпуска по просьбе работодателя. Но и работодатель тут должен понимать, что выплачивая зарплату в 6 000 грн, он не может даже заикаться о переносе отпуска его работника. Вывод зарплата первична и главный фактор в отношениях. Остальное от лукавого и от коммунистов. :mrgreen:

За сим дискуссию закончил, по причине бессмысленности (см.первый абзац почему) :wink:

Всем высоких зарплат и профессионального роста, тогда работодатель будет думать как же вас удержать на работе, какими преференциями или зарплатой, потому что вы важны и дороги ему :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:У нас 99 % населения сейчас легко согласится на условную зарплату в 50 000 грн вообще без отпуска, не то что тут


класна у вас робота!
наймаєте? :)
+50грн !
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greenozon
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