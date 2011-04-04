И что согласны на отпуск только и всегда в феврале ?
Шучу.)))
Есть такой метод доказательства - максимизировать параметры, чтобы показать какой параметр важен на самом деле в первую очередь.
Я стараюсь изо всех сил держать зарплаты примерно 25-30 процентов выше рынка.
У меня даже напоминалка стоит в телефоне в конце каждого квартала выскакивает указание мне - промониторь зарплаты на рынке и внеси изменения для своих наемных.
Эта правда приводит к тому, что я в принципе зарабатываю наверное меньше чем аналогичные ФОПы, занимающиеся тем же. Но зато душевный комфорт, и все довольны, никто мне нервы не делает.