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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1153115411551156

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:27

  greenozon написав:
  freeze написав:У нас 99 % населения сейчас легко согласится на условную зарплату в 50 000 грн вообще без отпуска, не то что тут


класна у вас робота!
наймаєте? :)


И что согласны на отпуск только и всегда в феврале ?
Шучу.)))
Есть такой метод доказательства - максимизировать параметры, чтобы показать какой параметр важен на самом деле в первую очередь.
Я стараюсь изо всех сил держать зарплаты примерно 25-30 процентов выше рынка.
У меня даже напоминалка стоит в телефоне в конце каждого квартала выскакивает указание мне - промониторь зарплаты на рынке и внеси изменения для своих наемных.
Эта правда приводит к тому, что я в принципе зарабатываю наверное меньше чем аналогичные ФОПы, занимающиеся тем же. Но зато душевный комфорт, и все довольны, никто мне нервы не делает. :wink:
freeze
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  #<1 ... 1153115411551156
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