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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:27
greenozon написав: freeze написав:
У нас 99 % населения сейчас легко согласится на условную зарплату в 50 000 грн вообще без отпуска, не то что тут
класна у вас робота!
наймаєте?
И что согласны на отпуск только и всегда в феврале ?
Шучу.)))
Есть такой метод доказательства - максимизировать параметры, чтобы показать какой параметр важен на самом деле в первую очередь.
Я стараюсь изо всех сил держать зарплаты примерно 25-30 процентов выше рынка.
У меня даже напоминалка стоит в телефоне в конце каждого квартала выскакивает указание мне - промониторь зарплаты на рынке и внеси изменения для своих наемных.
Эта правда приводит к тому, что я в принципе зарабатываю наверное меньше чем аналогичные ФОПы, занимающиеся тем же. Но зато душевный комфорт, и все довольны, никто мне нервы не делает.
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freeze
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Додано: Суб 09 січ, 2021 12:26
freeze написав: greenozon написав: freeze написав:
У нас 99 % населения сейчас легко согласится на условную зарплату в 50 000 грн вообще без отпуска, не то что тут
класна у вас робота!
наймаєте?
И что согласны на отпуск только и всегда в феврале ?
Шучу.)))
Есть такой метод доказательства - максимизировать параметры, чтобы показать какой параметр важен на самом деле в первую очередь.
Я стараюсь изо всех сил держать зарплаты примерно 25-30 процентов выше рынка.
У меня даже напоминалка стоит в телефоне в конце каждого квартала выскакивает указание мне - промониторь зарплаты на рынке и внеси изменения для своих наемных.
Эта правда приводит к тому, что я в принципе зарабатываю наверное меньше чем аналогичные ФОПы, занимающиеся тем же. Но зато душевный комфорт, и все довольны, никто мне нервы не делает.
Подобное можно сказать в отдельных случаях и о противоположной стороне, т.е. работниках. Например, с учетом специфики ветки, где достаточно много депозитчиков, получающих боле-менее существенный дополнительный пассивный доход. Они иногда также могут согласиться на зарплату на 25-30 процентов ниже рынка, но работать при этом не надрывая своего живота, с отпусками в летнее время и прочими "соцпакетами", т.е. в условиях "душевного комфорта и сохранности нервных клеток, которые не восстанавливаются".
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Victor37
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Додано: Суб 09 січ, 2021 14:42
freeze написав:
Я стараюсь изо всех сил держать зарплаты примерно 25-30 процентов выше рынка.
интересно в каких банках сейчас такая политика?
если ли банки в которых ЗП на 25 - 30% выше рынка? и почему все работники не идут туда работать раз там платят больше?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 09 січ, 2021 14:47
freeze написав:
Я стараюсь изо всех сил держать зарплаты примерно 25-30 процентов выше рынка.
Тут рассказываешь что пытаешься держать зарплаты выше рынка, да ещё и на 20 и даже 30(!) процентов.
А в других рассказываешь что тебе жалко копеек на перевод денег не в твой банк, а в банк который укажет работник и вообще по твоему мнению работник это бы*** безловесное и не должен возбухать и быть "самым умным" (тоесть не должен отстаивать свои права, даже если права прописаны в законе).
Чёто как-то не сходится.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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