Додано: Суб 09 січ, 2021 15:36

uaprofi



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А насчёт продолжительности рабочего там где возможно нужно перейти от фиксированного протирания штанов на постановку задач. Конечно не во всех профессиях это возможно, но там где возможно надо уйти от формализма.

Мой не раз упомянутый американский шурин, работает в страховой компании аналитиком, с прошлого марта их перевели на удалёнку, и по всей вероятности навсегда, так как оказалось, что в данном случае это очень эффективно.

Руководитель подразделения с утра в понедельник скидывает задачу на неделю и всё.

В пятницу ты скидываешь результат или отчёт. Как работаешь и сколько ты работаешь, не волнует никого от слова совсем, ни профсоюз, ни работодателя, ни кого.

На такую схему можно перевести на самом деле много квалифицированных профессий. Понятно есть список исключений.

Моя головная контора-партнёр в Киеве, оптовая торговля, с иностранными хозяевами, тоже с прошлого марта перешла на удалёнку, кроме персонала склада, раз в неделю по скайпу собрание, постановка задач всем менеджерам, бухгалтерии и тд. В конце недели отчёт по почте о проделанной работе. Остальное никого ни колышит.