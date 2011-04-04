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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 січ, 2021 11:27
greenozon написав: freeze написав:
У нас 99 % населения сейчас легко согласится на условную зарплату в 50 000 грн вообще без отпуска, не то что тут
класна у вас робота!
наймаєте?
И что согласны на отпуск только и всегда в феврале ?
Шучу.)))
Есть такой метод доказательства - максимизировать параметры, чтобы показать какой параметр важен на самом деле в первую очередь.
Я стараюсь изо всех сил держать зарплаты примерно 25-30 процентов выше рынка.
У меня даже напоминалка стоит в телефоне в конце каждого квартала выскакивает указание мне - промониторь зарплаты на рынке и внеси изменения для своих наемных.
Эта правда приводит к тому, что я в принципе зарабатываю наверное меньше чем аналогичные ФОПы, занимающиеся тем же. Но зато душевный комфорт, и все довольны, никто мне нервы не делает.
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freeze
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Додано: Суб 09 січ, 2021 12:26
freeze написав: greenozon написав: freeze написав:
У нас 99 % населения сейчас легко согласится на условную зарплату в 50 000 грн вообще без отпуска, не то что тут
класна у вас робота!
наймаєте?
И что согласны на отпуск только и всегда в феврале ?
Шучу.)))
Есть такой метод доказательства - максимизировать параметры, чтобы показать какой параметр важен на самом деле в первую очередь.
Я стараюсь изо всех сил держать зарплаты примерно 25-30 процентов выше рынка.
У меня даже напоминалка стоит в телефоне в конце каждого квартала выскакивает указание мне - промониторь зарплаты на рынке и внеси изменения для своих наемных.
Эта правда приводит к тому, что я в принципе зарабатываю наверное меньше чем аналогичные ФОПы, занимающиеся тем же. Но зато душевный комфорт, и все довольны, никто мне нервы не делает.
Подобное можно сказать в отдельных случаях и о противоположной стороне, т.е. работниках. Например, с учетом специфики ветки, где достаточно много депозитчиков, получающих боле-менее существенный дополнительный пассивный доход. Они иногда также могут согласиться на зарплату на 25-30 процентов ниже рынка, но работать при этом не надрывая своего живота, с отпусками в летнее время и прочими "соцпакетами", т.е. в условиях "душевного комфорта и сохранности нервных клеток, которые не восстанавливаются".
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Victor37
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Додано: Суб 09 січ, 2021 14:42
freeze написав:
Я стараюсь изо всех сил держать зарплаты примерно 25-30 процентов выше рынка.
интересно в каких банках сейчас такая политика?
если ли банки в которых ЗП на 25 - 30% выше рынка? и почему все работники не идут туда работать раз там платят больше?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 09 січ, 2021 14:47
freeze написав:
Я стараюсь изо всех сил держать зарплаты примерно 25-30 процентов выше рынка.
Тут рассказываешь что пытаешься держать зарплаты выше рынка, да ещё и на 20 и даже 30(!) процентов.
А в других рассказываешь что тебе жалко копеек на перевод денег не в твой банк, а в банк который укажет работник и вообще по твоему мнению работник это бы*** безловесное и не должен возбухать и быть "самым умным" (тоесть не должен отстаивать свои права, даже если права прописаны в законе).
Чёто как-то не сходится.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:13
vitaliy_berdinskikh написав:
А в других рассказываешь что тебе жалко копеек на перевод денег не в твой банк, а в банк который укажет работник и вообще по твоему мнению работник это бы*** безловесное и не должен возбухать и быть "самым умным" (тоесть не должен отстаивать свои права, даже если права прописаны в законе).
Чёто как-то не сходится.
Ты не понял, мне не жалко копеек для каких-то хотелок, я освоил базовые бухгалтерские знания сам, и у меня нет желания нанимать бухгалтера или кадровика или платить за консультации юристу для обслуживания слишком большого количества хотелок, гораздо эффективнее для малого предприятия средства, которые предназначены для оплаты бухгалтера и иже с ним, отдать сразу работникам, упростив максмально всё что можно в бухгалтерии и в отношениях с работниками. Есть один критерий, зарплата, все его понимают, все его принимают, ни на что другое не отвлекаемся, имеем приятную и понятную дружелюбную атмосферу.
Это не предположение, это утверждение основанное на собственном многолетнем опыте.
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freeze
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:17
Aps написав: uaprofi написав:
если работодатель слишком зажрался лучший способ (покрайней мере был раньше) - тупо не выходить на работу - И НЕ ЗАБИРАТЬ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ - пока полностью не выплатят всю ЗП и не вести ни каких переговоров кроме как о задолжености по ЗП в том числе за вынужденный простой!
З.Ы.
и ЦЗ платит не мин помощь, а как правило четыре прожиточных минимума обычно первые три месяца, и за это с работника каждый месяц выштитывают процент от ЗП
Три часа отсутствия
на работе это прогул. Прогул это статья для увольнения.
ЦЗ выплачивает пособие в зависимости от стажа и средней ЗП в пределах мин и максимальной суммы. 4 прожиточных минимуму это максимум.
Работники с ЗП оплачивают только подоходный и военный сбор. Выплаты ЕСВ делает работодатель.
не всё так просто нельзя просто так взять и состряпать приказ эсли работник отсутствует на работе 3 часа, freeze
хорошо описал
некоторые формальности даного процеса.
особенно это касается работников которые хоть немного знают свои права и имеют "неформальное" влияние на коллектив или какую либо ценность для предприятия.
скажу больше я в принцыпе практически никогда не приходил на работу вовремя.
так вот когда пришёл на предприятие так сказать "борец с дисциплиной" - отдел кадров даже начал это всё документировать - чтобы облегчить им задачу - начал ещё и уходить на полтора часа раньше. "цирк" продолжался неделю. производительность труда немного упала - так как приходилось писать много объяснительных...
вообще если подвести итог наше законодательство - очень сильно зарегулировало эту сферу. Как по мне подход должен быть очень простой - просто уведомление работником или работодателем своего желания о прекращение трудового договора- допустим за 3 или 10 дней и финансовый взаиморасчёт. и кстати рабочий день давно пора сокращать хотябы до 35 часов в неделю.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:36
uaprofi
Подписываюсь под каждым Вашим словом.
А насчёт продолжительности рабочего там где возможно нужно перейти от фиксированного протирания штанов на постановку задач. Конечно не во всех профессиях это возможно, но там где возможно надо уйти от формализма.
Мой не раз упомянутый американский шурин, работает в страховой компании аналитиком, с прошлого марта их перевели на удалёнку, и по всей вероятности навсегда, так как оказалось, что в данном случае это очень эффективно.
Руководитель подразделения с утра в понедельник скидывает задачу на неделю и всё.
В пятницу ты скидываешь результат или отчёт. Как работаешь и сколько ты работаешь, не волнует никого от слова совсем, ни профсоюз, ни работодателя, ни кого.
На такую схему можно перевести на самом деле много квалифицированных профессий. Понятно есть список исключений.
Моя головная контора-партнёр в Киеве, оптовая торговля, с иностранными хозяевами, тоже с прошлого марта перешла на удалёнку, кроме персонала склада, раз в неделю по скайпу собрание, постановка задач всем менеджерам, бухгалтерии и тд. В конце недели отчёт по почте о проделанной работе. Остальное никого ни колышит.
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freeze
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Додано: Суб 09 січ, 2021 16:00
freeze написав:
Остальное никого ни колышит.
Т.е. оборудование удаленного рабочего места, его амортизация, электроэнергия теперь полностью лежит на работнике? Ну даа, есть экономия на транспорте и офисной одежде
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 09 січ, 2021 16:05
freeze написав:
В пятницу ты скидываешь результат или отчёт. Как работаешь и сколько ты работаешь, не волнует никого от слова совсем, ни профсоюз, ни работодателя, ни кого.
На такую схему можно перевести на самом деле много квалифицированных профессий. Понятно есть список исключений.
это работает при низкой почасовой оплате. Начиная с некоторого уровня заказчика уже начинают интересовать развернутые почасовые отчеты - сколько часов над чем работал.
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Амвросий
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Додано: Суб 09 січ, 2021 16:06
Ну да. И коммуналка также.
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Investor_K
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