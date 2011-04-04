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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1154115511561157

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:29

  uaprofi написав:вообще если подвести итог наше законодательство - очень сильно зарегулировало эту сферу. Как по мне подход должен быть очень простой - просто уведомление работником или работодателем своего желания о прекращение трудового договора- допустим за 3 или 10 дней и финансовый взаиморасчёт. и кстати рабочий день давно пора сокращать хотябы до 35 часов в неделю.

держава забороняє скоротити?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:56

  flyman написав:
  uaprofi написав:вообще если подвести итог наше законодательство - очень сильно зарегулировало эту сферу. Как по мне подход должен быть очень простой - просто уведомление работником или работодателем своего желания о прекращение трудового договора- допустим за 3 или 10 дней и финансовый взаиморасчёт. и кстати рабочий день давно пора сокращать хотябы до 35 часов в неделю.

держава забороняє скоротити?


он имеет ввиду, чтоб за 35 часов платили так же как за 40 ) т.е. работать меньше, а получать столько же )
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 03:24

  flyman написав:держава забороняє скоротити?


Это неполный рабочий день. С налоговой возникнут проблемы, налоговой нужен полный рабочий день на 40 часов в неделю, чтобы налогов было по максимуму.

Может ограниченному числу персонала разрешат, но всем по такой схеме работать налоговая не даст.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 09:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброе утро. Кто предлагает 11...11.5 на год? А банк, Моно, Мегабанк.
Кто ещё?
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 09:47

Re: Байки про банки і не тільки....

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Мизантрóп
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