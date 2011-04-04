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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:29
uaprofi написав:
вообще если подвести итог наше законодательство - очень сильно зарегулировало эту сферу. Как по мне подход должен быть очень простой - просто уведомление работником или работодателем своего желания о прекращение трудового договора- допустим за 3 или 10 дней и финансовый взаиморасчёт. и кстати рабочий день давно пора сокращать хотябы до 35 часов в неделю.
держава забороняє скоротити?
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Додано: Суб 09 січ, 2021 20:56
flyman написав: uaprofi написав:
вообще если подвести итог наше законодательство - очень сильно зарегулировало эту сферу. Как по мне подход должен быть очень простой - просто уведомление работником или работодателем своего желания о прекращение трудового договора- допустим за 3 или 10 дней и финансовый взаиморасчёт. и кстати рабочий день давно пора сокращать хотябы до 35 часов в неделю.
держава забороняє скоротити?
он имеет ввиду, чтоб за 35 часов платили так же как за 40 ) т.е. работать меньше, а получать столько же )
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Додано: Нед 10 січ, 2021 03:24
flyman написав:
держава забороняє скоротити?
Это неполный рабочий день. С налоговой возникнут проблемы, налоговой нужен полный рабочий день на 40 часов в неделю, чтобы налогов было по максимуму.
Может ограниченному числу персонала разрешат, но всем по такой схеме работать налоговая не даст.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 09:44
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