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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1155115611571158>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:29

  uaprofi написав:вообще если подвести итог наше законодательство - очень сильно зарегулировало эту сферу. Как по мне подход должен быть очень простой - просто уведомление работником или работодателем своего желания о прекращение трудового договора- допустим за 3 или 10 дней и финансовый взаиморасчёт. и кстати рабочий день давно пора сокращать хотябы до 35 часов в неделю.

держава забороняє скоротити?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:56

  flyman написав:
  uaprofi написав:вообще если подвести итог наше законодательство - очень сильно зарегулировало эту сферу. Как по мне подход должен быть очень простой - просто уведомление работником или работодателем своего желания о прекращение трудового договора- допустим за 3 или 10 дней и финансовый взаиморасчёт. и кстати рабочий день давно пора сокращать хотябы до 35 часов в неделю.

держава забороняє скоротити?


он имеет ввиду, чтоб за 35 часов платили так же как за 40 ) т.е. работать меньше, а получать столько же )
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 03:24

  flyman написав:держава забороняє скоротити?


Это неполный рабочий день. С налоговой возникнут проблемы, налоговой нужен полный рабочий день на 40 часов в неделю, чтобы налогов было по максимуму.

Может ограниченному числу персонала разрешат, но всем по такой схеме работать налоговая не даст.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 09:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброе утро. Кто предлагает 11...11.5 на год? А банк, Моно, Мегабанк.
Кто ещё?
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 09:47

Re: Байки про банки і не тільки....

Алексей77 https://bankalliance.ua/ru/interest_rates
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:54

  Амвросий написав:
  flyman написав:держава забороняє скоротити?


Это неполный рабочий день. С налоговой возникнут проблемы, налоговой нужен полный рабочий день на 40 часов в неделю, чтобы налогов было по максимуму.

Может ограниченному числу персонала разрешат, но всем по такой схеме работать налоговая не даст.


ха ха ха

давайте курить что-то менее забористое :mrgreen:
нет такой ерунды
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:05

  Shaman написав:
  Амвросий написав:
  flyman написав:держава забороняє скоротити?


Это неполный рабочий день. С налоговой возникнут проблемы, налоговой нужен полный рабочий день на 40 часов в неделю, чтобы налогов было по максимуму.

Может ограниченному числу персонала разрешат, но всем по такой схеме работать налоговая не даст.


ха ха ха

давайте курить что-то менее забористое :mrgreen:
нет такой ерунды


Постановою правління ПФУ від 19.08.2020 р. № 15-1 внесено зміни до Порядку обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю.

Зокрема, передбачено, що інформація, яка надається ПФУ Держпраці, включає дані про страхувальників а саме:
...
страхувальників, які у звітному місяці збільшили на 20 та більше відсотків кількість застрахованих осіб з ознакою «неповний робочий час»;
...

Ждите проверку, ни одна проверка не уходит без штрафов, там не найдут в другом месте найдут, был бы повод прийти, а тут появляется прямой повод посетить именно вас :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:33

  freeze написав:
  Shaman написав:
  Амвросий написав:Это неполный рабочий день. С налоговой возникнут проблемы, налоговой нужен полный рабочий день на 40 часов в неделю, чтобы налогов было по максимуму.

Может ограниченному числу персонала разрешат, но всем по такой схеме работать налоговая не даст.

ха ха ха

давайте курить что-то менее забористое :mrgreen:
нет такой ерунды


Постановою правління ПФУ від 19.08.2020 р. № 15-1 внесено зміни до Порядку обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю.

Зокрема, передбачено, що інформація, яка надається ПФУ Держпраці, включає дані про страхувальників а саме:
...
страхувальників, які у звітному місяці збільшили на 20 та більше відсотків кількість застрахованих осіб з ознакою «неповний робочий час»;
...

Ждите проверку, ни одна проверка не уходит без штрафов, там не найдут в другом месте найдут, был бы повод прийти, а тут появляется прямой повод посетить именно вас :mrgreen:


во-первых, тогда это не налоговая, по труду.
во-вторых - это в рамках борьбы с теневой зп.
в-третьих - Вы никогда не слышпли о 2х, 3х и 4х дневных неделях на предприятиях? к сожалению, это распространенная практика.
в-четвертых - соотношение зп и кол-во отработанных часов - это действительно прерогатива отношений между работниками и работодателями - даже сейчас есть разные варианты.

опять же, если снизили кол-во дней и оплату - то человек меньше получает, и меньше работает :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:45

  freeze написав:Постановою правління ПФУ від 19.08.2020 р. № 15-1 внесено зміни до Порядку обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю.
...
страхувальників, які у звітному місяці збільшили на 20 та більше відсотків кількість застрахованих осіб з ознакою «неповний робочий час»;
...
Ждите проверку, ни одна проверка не уходит без штрафов, там не найдут в другом месте найдут, был бы повод прийти, а тут появляется прямой повод посетить именно вас :mrgreen:


они и до 2020 года весьма сильно кошмарили предприятия где много работников было с неполным рабочим временем. Из-за этого много людей просто поувольняли.

  Shaman написав:во-первых
во-вторых
в-третьих
в-четвертых


Налоговую ваши первые-вторые-третьи-четвертые не волнуют от слова совсем. Предприятию просто предложат либо поувольнять людей, либо перевести их на 40-часов в неделю. Иначе работать не дадут.

Предприятию проблемы не нужны, поэтому вам предложат либо перейти на 40-часов в неделю, либо уволиться.

  Shaman написав:опять же, если снизили кол-во дней и оплату - то человек меньше получает, и меньше работает :wink:


вот именно такие случаи налоговой и не нравятся...
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 10 січ, 2021 12:11, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:08

  Амвросий написав:
  Shaman написав:во-первых
во-вторых
в-третьих
в-четвертых


Налоговую ваши первые-вторые-третьи-четвертые не волнуют от слова совсем. Предприятию просто предложат либо поувольнять людей, либо перевести их на 40-часов в неделю. Иначе работать не дадут.

Предприятию проблемы не нужны, поэтому вам предложат либо перейти на 40-часов, либо уволиться.


еще раз повторю - постарайтесь привести пример или хотя бы зачем??? :wink:
нет такого, не надо фантазировать - это не в компетенции налоговой, и уплата налогов от этого никак не зависит.
или Вы хотите сказать, что налоговая занимается этим просто так, из любви к искусству :mrgreen:
на многих заводах сокращенные неделя - это реальность, никто никого не сокращает...
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