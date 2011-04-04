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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1155115611571158

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:10

  Shaman написав:еще раз повторю - постарайтесь привести пример или хотя бы зачем??? :wink:


Поинтересуйтесь в бухгалтерии своего предприятия.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:12

  Амвросий написав:
  Shaman написав:опять же, если снизили кол-во дней и оплату - то человек меньше получает, и меньше работает :wink:


вот именно такие случаи налоговой и не нравятся... Для налоговой работник - это раб, который должен работать от звонка до звонка и отдавать налогов не меньше чем с минималки.


оперативно правите)))
а низкая зп налоговую не смущает???

увлекся обсуждением ерунды :oops: как раз минималка для этих случаев и есть.
а получает человек 20 тыс за 40 часов, 10 тыс за 20 часов или 20 тыс за 20 часов - всем фиолетово - это в текущем правовом поле.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:14

  Амвросий написав:
  Shaman написав:еще раз повторю - постарайтесь привести пример или хотя бы зачем??? :wink:


Поинтересуйтесь в бухгалтерии своего предприятия.


я и так полно работаю и с бухгалтерией, и с кадрами, чтобы это утверждать.
а откуда черпаете данные Вы - вопрос открытый.
пошел флуд и оффтоп :(
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:17

  Shaman написав:или Вы хотите сказать, что налоговая занимается этим просто так, из любви к искусству :mrgreen:


Налоговая занимается этим не просто так, а чтобы струсить с каждого работника налогов не меньше чем с минималки. Поэтому налоговой важно чтобы работники работали как рабы от звонка до звонка.

  Shaman написав:на многих заводах сокращенные неделя - это реальность, никто никого не сокращает...


Вы про госпредприятия? Я говорил про частные компании.
Амвросий
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