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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:12
Амвросий написав: Shaman написав:
опять же, если снизили кол-во дней и оплату - то человек меньше получает, и меньше работает
вот именно такие случаи налоговой и не нравятся... Для налоговой работник - это раб, который должен работать от звонка до звонка и отдавать налогов не меньше чем с минималки.
оперативно правите)))
а низкая зп налоговую не смущает???
увлекся обсуждением ерунды
как раз минималка для этих случаев и есть.
а получает человек 20 тыс за 40 часов, 10 тыс за 20 часов или 20 тыс за 20 часов - всем фиолетово - это в текущем правовом поле.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:14
Амвросий написав: Shaman написав:
еще раз повторю - постарайтесь привести пример или хотя бы зачем???
Поинтересуйтесь в бухгалтерии своего предприятия.
я и так полно работаю и с бухгалтерией, и с кадрами, чтобы это утверждать.
а откуда черпаете данные Вы - вопрос открытый.
пошел флуд и оффтоп
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:17
Shaman написав:
или Вы хотите сказать, что налоговая занимается этим просто так, из любви к искусству
Налоговая занимается этим не просто так, а чтобы струсить с каждого работника налогов не меньше чем с минималки. Поэтому налоговой важно чтобы работники работали как рабы от звонка до звонка.
Shaman написав:
на многих заводах сокращенные неделя - это реальность, никто никого не сокращает...
Вы про госпредприятия? Я говорил про частные компании.
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