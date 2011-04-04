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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:10
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:12
оперативно правите)))
а низкая зп налоговую не смущает???
увлекся обсуждением ерунды как раз минималка для этих случаев и есть.
а получает человек 20 тыс за 40 часов, 10 тыс за 20 часов или 20 тыс за 20 часов - всем фиолетово - это в текущем правовом поле.
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:14
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:17
Налоговая занимается этим не просто так, а чтобы струсить с каждого работника налогов не меньше чем с минималки.
Вы про госпредприятия где денег нет зарплату платить?
Речь вообщето шла о частных компаниях.
Судя по всему вы работаете в госконторе. Поэтому и не понимаете о чём вам говорят.
Налоговую интересуют только налоги и штрафы и если есть повод содрать с работника больше налогов, они их сдерут. А 40-часовая неделя - это какраз повод.
Это фиолетово вам, т.к. вы привыкли протирать штаны за зарплату. Предприятию нет никакого смысла платить минималку за мелкую подсобную работу на 5 часов в месяц, которая таких денег не стоит.
Поэтому предприятие просто уволит пенсионера или студентов, которые такой подработкой подрабатывал себе на хлеб и скинет эту работу на других сотрудников.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 10 січ, 2021 12:51, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:38
Re: Байки про банки і не тільки....
А шо мешает предриятию(ФОП, ООО) рисовать в учетке 8, и платить как за 40ч/мес, а самим работникам разрешить вааще свободное посещение. Особенно щас, на удаленке
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:45
я не специалист в этом вопросе, но чтото мешает. Видимо боятся что налоговая может прийти с проверкой и выявить отсутствие работников на рабочем месте в рабочее время.
Работодатель устанавливает режим рабочего времени. С целью проверки нахождения работника в рабочее время на своем рабочем месте и выполнения своих трудовых обязанностей, времени простоев и других видов неиспользованного рабочего времени работодатель ведет учет рабочего времени.
Для примера:
Тоесть если вписывать в табель учета рабочего времени недостоверные сведения, то могут и уголовную статью припаять...
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 10 січ, 2021 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:43
не переходите на личности
это говорит о том, что у Вас нет аргументов по сути. А я работаю как раз много, и вникаю в большое количество нюансов, в отличие от Вас (сами же пишите, что не специалист)
Вы пишите пространно об общих вещах про экономику (я промолчу об обоснованности того, что пишите), но когда говорим о конкретных вещах - Вы продолжаете пространно говорить об общих вещах, поскольку не владеете предметом. Если Вам нравится, то пишите дальше
но когда Вам говорят об неправильности конкретных вещей, то или разберитесь - но это долго и скучно, либо не спорьте
и да, я уже писал, что работаю в частном секторе, потому что здесь можно прожить на зп, а при работе на гос-во - на зп не проживешь, увы
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