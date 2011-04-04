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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1155115611571158

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:10

  Shaman написав:еще раз повторю - постарайтесь привести пример или хотя бы зачем??? :wink:


Поинтересуйтесь в бухгалтерии своего предприятия.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:12

  Амвросий написав:
  Shaman написав:опять же, если снизили кол-во дней и оплату - то человек меньше получает, и меньше работает :wink:


вот именно такие случаи налоговой и не нравятся... Для налоговой работник - это раб, который должен работать от звонка до звонка и отдавать налогов не меньше чем с минималки.


оперативно правите)))
а низкая зп налоговую не смущает???

увлекся обсуждением ерунды :oops: как раз минималка для этих случаев и есть.
а получает человек 20 тыс за 40 часов, 10 тыс за 20 часов или 20 тыс за 20 часов - всем фиолетово - это в текущем правовом поле.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:14

  Амвросий написав:
  Shaman написав:еще раз повторю - постарайтесь привести пример или хотя бы зачем??? :wink:


Поинтересуйтесь в бухгалтерии своего предприятия.


я и так полно работаю и с бухгалтерией, и с кадрами, чтобы это утверждать.
а откуда черпаете данные Вы - вопрос открытый.
пошел флуд и оффтоп :(
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:17

  Shaman написав:или Вы хотите сказать, что налоговая занимается этим просто так, из любви к искусству :mrgreen:


Налоговая занимается этим не просто так, а чтобы струсить с каждого работника налогов не меньше чем с минималки.

  Shaman написав:на многих заводах сокращенные неделя - это реальность, никто никого не сокращает...
я и так полно работаю и с бухгалтерией, и с кадрами, чтобы это утверждать


Вы про госпредприятия где денег нет зарплату платить?
Речь вообщето шла о частных компаниях.

Судя по всему вы работаете в госконторе. Поэтому и не понимаете о чём вам говорят.

  Shaman написав:а низкая зп налоговую не смущает???


Налоговую интересуют только налоги и штрафы и если есть повод содрать с работника больше налогов, они их сдерут. А 40-часовая неделя - это какраз повод.

  Shaman написав:как раз минималка для этих случаев и есть.
а получает человек 20 тыс за 40 часов, 10 тыс за 20 часов или 20 тыс за 20 часов - всем фиолетово - это в текущем правовом поле.


Это фиолетово вам, т.к. вы привыкли протирать штаны за зарплату. Предприятию нет никакого смысла платить минималку за мелкую подсобную работу на 5 часов в месяц, которая таких денег не стоит.

Поэтому предприятие просто уволит пенсионера или студентов, которые такой подработкой подрабатывал себе на хлеб и скинет эту работу на других сотрудников.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 10 січ, 2021 12:51, всього редагувалось 3 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  Амвросий написав:Налоговую ваши первые-вторые-третьи-четвертые не волнуют от слова совсем. Предприятию просто предложат либо поувольнять людей, либо перевести их на 40-часов в неделю. Иначе работать не дадут.

А шо мешает предриятию(ФОП, ООО) рисовать в учетке 8, и платить как за 40ч/мес, а самим работникам разрешить вааще свободное посещение. Особенно щас, на удаленке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:45

  clientage написав:А шо мешает предриятию(ФОП, ООО) рисовать в учетке 8, и платить как за 40ч/мес, а самим работникам разрешить вааще свободное посещение. Особенно щас, на удаленке


я не специалист в этом вопросе, но чтото мешает. Видимо боятся что налоговая может прийти с проверкой и выявить отсутствие работников на рабочем месте в рабочее время.

Работодатель устанавливает режим рабочего времени. С целью проверки нахождения работника в рабочее время на своем рабочем месте и выполнения своих трудовых обязанностей, времени простоев и других видов неиспользованного рабочего времени работодатель ведет учет рабочего времени.

Для примера:
Також ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_6 (матеріали щодо вказаної особи, виділені в окреме провадження), недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування начальника відділу євроінтеграції та логістики **** «****» ОСОБА_5 на робочому місці.


Тоесть если вписывать в табель учета рабочего времени недостоверные сведения, то могут и уголовную статью припаять...
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 10 січ, 2021 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:43

  Амвросий написав:
  Shaman написав:как раз минималка для этих случаев и есть.
а получает человек 20 тыс за 40 часов, 10 тыс за 20 часов или 20 тыс за 20 часов - всем фиолетово - это в текущем правовом поле.


Это фиолетово вам, т.к. вы привыкли протирать штаны за зарплату. Предприятию нет никакого смысла платить минималку за мелкую подсобную работу на 5 часов в месяц, которая таких денег не стоит.

Поэтому предприятие просто уволит пенсионера или студентов, которые такой подработкой подрабатывал себе на хлеб и скинет эту работу на других сотрудников.


не переходите на личности :wink:
это говорит о том, что у Вас нет аргументов по сути. А я работаю как раз много, и вникаю в большое количество нюансов, в отличие от Вас (сами же пишите, что не специалист)
Вы пишите пространно об общих вещах про экономику (я промолчу об обоснованности того, что пишите), но когда говорим о конкретных вещах - Вы продолжаете пространно говорить об общих вещах, поскольку не владеете предметом. Если Вам нравится, то пишите дальше :mrgreen:
но когда Вам говорят об неправильности конкретных вещей, то или разберитесь - но это долго и скучно, либо не спорьте :wink:

и да, я уже писал, что работаю в частном секторе, потому что здесь можно прожить на зп, а при работе на гос-во - на зп не проживешь, увы
Shaman
 
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