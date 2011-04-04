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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1156115711581159>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:10

  Shaman написав:еще раз повторю - постарайтесь привести пример или хотя бы зачем??? :wink:


Поинтересуйтесь в бухгалтерии своего предприятия.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:12

  Амвросий написав:
  Shaman написав:опять же, если снизили кол-во дней и оплату - то человек меньше получает, и меньше работает :wink:


вот именно такие случаи налоговой и не нравятся... Для налоговой работник - это раб, который должен работать от звонка до звонка и отдавать налогов не меньше чем с минималки.


оперативно правите)))
а низкая зп налоговую не смущает???

увлекся обсуждением ерунды :oops: как раз минималка для этих случаев и есть.
а получает человек 20 тыс за 40 часов, 10 тыс за 20 часов или 20 тыс за 20 часов - всем фиолетово - это в текущем правовом поле.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:14

  Амвросий написав:
  Shaman написав:еще раз повторю - постарайтесь привести пример или хотя бы зачем??? :wink:


Поинтересуйтесь в бухгалтерии своего предприятия.


я и так полно работаю и с бухгалтерией, и с кадрами, чтобы это утверждать.
а откуда черпаете данные Вы - вопрос открытый.
пошел флуд и оффтоп :(
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:17

  Shaman написав:или Вы хотите сказать, что налоговая занимается этим просто так, из любви к искусству :mrgreen:


Налоговая занимается этим не просто так, а чтобы струсить с каждого работника налогов не меньше чем с минималки.

  Shaman написав:на многих заводах сокращенные неделя - это реальность, никто никого не сокращает...
я и так полно работаю и с бухгалтерией, и с кадрами, чтобы это утверждать


Вы про госпредприятия где денег нет зарплату платить?
Речь вообщето шла о частных компаниях.

Судя по всему вы работаете в госконторе. Поэтому и не понимаете о чём вам говорят.

  Shaman написав:а низкая зп налоговую не смущает???


Налоговую интересуют только налоги и штрафы и если есть повод содрать с работника больше налогов, они их сдерут. А 40-часовая неделя - это какраз повод.

  Shaman написав:как раз минималка для этих случаев и есть.
а получает человек 20 тыс за 40 часов, 10 тыс за 20 часов или 20 тыс за 20 часов - всем фиолетово - это в текущем правовом поле.


Это фиолетово вам, т.к. вы привыкли протирать штаны за зарплату. Предприятию нет никакого смысла платить минималку за мелкую подсобную работу на 5 часов в месяц, которая таких денег не стоит.

Поэтому предприятие просто уволит пенсионера или студентов, которые такой подработкой подрабатывал себе на хлеб и скинет эту работу на других сотрудников.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 10 січ, 2021 12:51, всього редагувалось 3 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  Амвросий написав:Налоговую ваши первые-вторые-третьи-четвертые не волнуют от слова совсем. Предприятию просто предложат либо поувольнять людей, либо перевести их на 40-часов в неделю. Иначе работать не дадут.

А шо мешает предриятию(ФОП, ООО) рисовать в учетке 8, и платить как за 40ч/мес, а самим работникам разрешить вааще свободное посещение. Особенно щас, на удаленке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:45

  clientage написав:А шо мешает предриятию(ФОП, ООО) рисовать в учетке 8, и платить как за 40ч/мес, а самим работникам разрешить вааще свободное посещение. Особенно щас, на удаленке


я не специалист в этом вопросе, но чтото мешает. Видимо боятся что налоговая может прийти с проверкой и выявить отсутствие работников на рабочем месте в рабочее время.

Работодатель устанавливает режим рабочего времени. С целью проверки нахождения работника в рабочее время на своем рабочем месте и выполнения своих трудовых обязанностей, времени простоев и других видов неиспользованного рабочего времени работодатель ведет учет рабочего времени.

Для примера:
Також ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_6 (матеріали щодо вказаної особи, виділені в окреме провадження), недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування начальника відділу євроінтеграції та логістики **** «****» ОСОБА_5 на робочому місці.


Тоесть если вписывать в табель учета рабочего времени недостоверные сведения, то могут и уголовную статью припаять...
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 10 січ, 2021 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:43

  Амвросий написав:
  Shaman написав:как раз минималка для этих случаев и есть.
а получает человек 20 тыс за 40 часов, 10 тыс за 20 часов или 20 тыс за 20 часов - всем фиолетово - это в текущем правовом поле.


Это фиолетово вам, т.к. вы привыкли протирать штаны за зарплату. Предприятию нет никакого смысла платить минималку за мелкую подсобную работу на 5 часов в месяц, которая таких денег не стоит.

Поэтому предприятие просто уволит пенсионера или студентов, которые такой подработкой подрабатывал себе на хлеб и скинет эту работу на других сотрудников.


не переходите на личности :wink:
это говорит о том, что у Вас нет аргументов по сути. А я работаю как раз много, и вникаю в большое количество нюансов, в отличие от Вас (сами же пишите, что не специалист)
Вы пишите пространно об общих вещах про экономику (я промолчу об обоснованности того, что пишите), но когда говорим о конкретных вещах - Вы продолжаете пространно говорить об общих вещах, поскольку не владеете предметом. Если Вам нравится, то пишите дальше :mrgreen:
но когда Вам говорят об неправильности конкретных вещей, то или разберитесь - но это долго и скучно, либо не спорьте :wink:

и да, я уже писал, что работаю в частном секторе, потому что здесь можно прожить на зп, а при работе на гос-во - на зп не проживешь, увы
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:48

  Shaman написав:Вы продолжаете пространно говорить об общих вещах, поскольку не владеете предметом. Если Вам нравится, то пишите дальше :mrgreen:
но когда Вам говорят об неправильности конкретных вещей, то или разберитесь - но это долго и скучно, либо не спорьте :wink:


Уточните, что именно вы считаете неправильным? Вы не согласны, что в табель учета рабочего времени нельзя заносить недостоверные сведения о пребывании работника на рабочем месте?

Или вы считаете, что при оформлении на неполное рабочее время, можно нарушать установленный приказом режим неполного рабочего дня, где указываются рабочие часы? Что кстати должно быть отражено также в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, инструкции и др.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:14

  Амвросий написав:
  Shaman написав:Вы продолжаете пространно говорить об общих вещах, поскольку не владеете предметом. Если Вам нравится, то пишите дальше :mrgreen:
но когда Вам говорят об неправильности конкретных вещей, то или разберитесь - но это долго и скучно, либо не спорьте :wink:


Уточните, что именно вы считаете неправильным? Вы не согласны, что в табель учета рабочего времени нельзя заносить недостоверные сведения о пребывании работника на рабочем месте?

Или вы считаете, что при оформлении на неполное рабочее время, можно нарушать установленный приказом режим неполного рабочего дня, где указываются рабочие часы? Что кстати должно быть отражено также в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, инструкции и др.

простий приклад, Польща, поступають як в Німеччині на головному підприємстві.
"Чисто робочий" час 7:30 в табель пишеться 8:00 так як 30 хвилин обіду включено в робочий час. Прийшов о 7:00 (або 8:30, так як по штатному розпису початок в межах від 7 до 9) відпрацював 8 год., у 15:00 (або 16:30) вийшов з офісу. Переробки і засиджування на робочому місці заборонені, 8 год. відбув в офісі і "давай досвіданья".

Ще такий момент, можна "перепрацьовувати" кожен день 30 хв. і назбирати до кінця тижня 2 год. Тоді в п"ятницю "скорочений день". Прийшов в 7:00 а у 1й дня закінчив робочий тиждень.

Так що не тре розказувати тут казки про білого бичка (податкову яка лютує і штрафує та забороняє менше працювати).
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:18

  Амвросий написав:
  flyman написав:держава забороняє скоротити?


Это неполный рабочий день. С налоговой возникнут проблемы, налоговой нужен полный рабочий день на 40 часов в неделю, чтобы налогов было по максимуму.

Может ограниченному числу персонала разрешат, но всем по такой схеме работать налоговая не даст.

Не возникнет. ЕСВ платиться от мин оклада - не зависисмо от того, сколько насчитали и налоговой фиолетово 2 часа вы работаете или 8.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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