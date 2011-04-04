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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:10
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:12
оперативно правите)))
а низкая зп налоговую не смущает???
увлекся обсуждением ерунды как раз минималка для этих случаев и есть.
а получает человек 20 тыс за 40 часов, 10 тыс за 20 часов или 20 тыс за 20 часов - всем фиолетово - это в текущем правовом поле.
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:14
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:17
Налоговая занимается этим не просто так, а чтобы струсить с каждого работника налогов не меньше чем с минималки.
Вы про госпредприятия где денег нет зарплату платить?
Речь вообщето шла о частных компаниях.
Судя по всему вы работаете в госконторе. Поэтому и не понимаете о чём вам говорят.
Налоговую интересуют только налоги и штрафы и если есть повод содрать с работника больше налогов, они их сдерут. А 40-часовая неделя - это какраз повод.
Это фиолетово вам, т.к. вы привыкли протирать штаны за зарплату. Предприятию нет никакого смысла платить минималку за мелкую подсобную работу на 5 часов в месяц, которая таких денег не стоит.
Поэтому предприятие просто уволит пенсионера или студентов, которые такой подработкой подрабатывал себе на хлеб и скинет эту работу на других сотрудников.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 10 січ, 2021 12:51, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:38
Re: Байки про банки і не тільки....
А шо мешает предриятию(ФОП, ООО) рисовать в учетке 8, и платить как за 40ч/мес, а самим работникам разрешить вааще свободное посещение. Особенно щас, на удаленке
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:45
я не специалист в этом вопросе, но чтото мешает. Видимо боятся что налоговая может прийти с проверкой и выявить отсутствие работников на рабочем месте в рабочее время.
Работодатель устанавливает режим рабочего времени. С целью проверки нахождения работника в рабочее время на своем рабочем месте и выполнения своих трудовых обязанностей, времени простоев и других видов неиспользованного рабочего времени работодатель ведет учет рабочего времени.
Для примера:
Тоесть если вписывать в табель учета рабочего времени недостоверные сведения, то могут и уголовную статью припаять...
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 10 січ, 2021 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:43
не переходите на личности
это говорит о том, что у Вас нет аргументов по сути. А я работаю как раз много, и вникаю в большое количество нюансов, в отличие от Вас (сами же пишите, что не специалист)
Вы пишите пространно об общих вещах про экономику (я промолчу об обоснованности того, что пишите), но когда говорим о конкретных вещах - Вы продолжаете пространно говорить об общих вещах, поскольку не владеете предметом. Если Вам нравится, то пишите дальше
но когда Вам говорят об неправильности конкретных вещей, то или разберитесь - но это долго и скучно, либо не спорьте
и да, я уже писал, что работаю в частном секторе, потому что здесь можно прожить на зп, а при работе на гос-во - на зп не проживешь, увы
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:48
Уточните, что именно вы считаете неправильным? Вы не согласны, что в табель учета рабочего времени нельзя заносить недостоверные сведения о пребывании работника на рабочем месте?
Или вы считаете, что при оформлении на неполное рабочее время, можно нарушать установленный приказом режим неполного рабочего дня, где указываются рабочие часы? Что кстати должно быть отражено также в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, инструкции и др.
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:14
простий приклад, Польща, поступають як в Німеччині на головному підприємстві.
"Чисто робочий" час 7:30 в табель пишеться 8:00 так як 30 хвилин обіду включено в робочий час. Прийшов о 7:00 (або 8:30, так як по штатному розпису початок в межах від 7 до 9) відпрацював 8 год., у 15:00 (або 16:30) вийшов з офісу. Переробки і засиджування на робочому місці заборонені, 8 год. відбув в офісі і "давай досвіданья".
Ще такий момент, можна "перепрацьовувати" кожен день 30 хв. і назбирати до кінця тижня 2 год. Тоді в п"ятницю "скорочений день". Прийшов в 7:00 а у 1й дня закінчив робочий тиждень.
Так що не тре розказувати тут казки про білого бичка (податкову яка лютує і штрафує та забороняє менше працювати).
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Додано: Нед 10 січ, 2021 14:18
Не возникнет. ЕСВ платиться от мин оклада - не зависисмо от того, сколько насчитали и налоговой фиолетово 2 часа вы работаете или 8.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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