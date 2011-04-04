Додано: Нед 10 січ, 2021 13:43

Амвросий написав:

Shaman написав: как раз минималка для этих случаев и есть.

а получает человек 20 тыс за 40 часов, 10 тыс за 20 часов или 20 тыс за 20 часов - всем фиолетово - это в текущем правовом поле. как раз минималка для этих случаев и есть.а получает человек 20 тыс за 40 часов, 10 тыс за 20 часов или 20 тыс за 20 часов - всем фиолетово - это в текущем правовом поле.



Это фиолетово вам, т.к. вы привыкли протирать штаны за зарплату. Предприятию нет никакого смысла платить минималку за мелкую подсобную работу на 5 часов в месяц, которая таких денег не стоит.



Поэтому предприятие просто уволит пенсионера или студентов, которые такой подработкой подрабатывал себе на хлеб и скинет эту работу на других сотрудников. Это фиолетово вам, т.к.. Предприятию нет никакого смысла платить минималку за мелкую подсобную работу на 5 часов в месяц, которая таких денег не стоит.Поэтому предприятие просто уволит пенсионера или студентов, которые такой подработкой подрабатывал себе на хлеб и скинет эту работу на других сотрудников.

не переходите на личностиэто говорит о том, что у Вас нет аргументов по сути. А я работаю как раз много, и вникаю в большое количество нюансов, в отличие от Вас (сами же пишите, что не специалист)Вы пишите пространно об общих вещах про экономику (я промолчу об обоснованности того, что пишите), но когда говорим о конкретных вещах - Вы продолжаете пространно говорить об общих вещах, поскольку не владеете предметом. Если Вам нравится, то пишите дальшено когда Вам говорят об неправильности конкретных вещей, то или разберитесь - но это долго и скучно, либо не спорьтеи да, я уже писал, что работаю в частном секторе, потому что здесь можно прожить на зп, а при работе на гос-во - на зп не проживешь, увы