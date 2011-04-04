ерунда - не слышал про такое, а вот про обратное да есть примеры, налоговой пофиг. Главное ЕСВ не меньше минималки платить.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:23
Re: Байки про банки і не тільки....
ерунда - не слышал про такое, а вот про обратное да есть примеры, налоговой пофиг. Главное ЕСВ не меньше минималки платить.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:25
диалог начался с
если есть желание, предприятие может платить условно 10 тыс грн и ставить в табеле хоть 7 часов, хоть 6, хоть 1 час -никто никаких претензий не выскажет - точка. приказом можно установить для отдельного сотрудника отдельный график работы. или прописать в трудовом договоре - главное не выходить за рамки КЗОТа - там есть отграничение на макс кол-во отработанных часов. т.е. вы не можете заставить работать человека 16 часов в сутки
Вариант выплаты 1 млн грн не смотрим, там теоретически могут быть претензии другого рода.
Ваши примеры - если идут приписки про фиктивные души, за это могут наказать - и то я думаю, что такое дело имеет перспективы, если работодатель решил наказать нечестных сотрудников.
а так да, по факту в табеле ставят 8 независимо от того, сколько человек отработал 6 часов или 12 - так что это устаревший рудимент. и я НИ РАЗУ не слышал, чтобы проверяющие где-то сверяли табель с фактически отработанным временем, и тем более за это наказывали. и где они возьмут инфо о фактически отработанном времени???
налоговая может щемить только в том случае, когда с помощью сокращенной недели пытаются платить меньше минималки. вот с этим соглашусь - но в 99% это признак выплаты зп в конверте, почему и щемят
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:26
Запрещать налоговая не может, если всё оформлено правильно, то неполное рабочее время вполне законно. Но давить будут. И предприятие обычно идет на встречу налоговой в таких вопросах.
Помню одно время много сокращений было из-за этого. Кто был оформлен на неполное время - всех увольняли или перевели на полное время.
А какому предприятию нужно, чтобы на нем постоянно висели признаки и ходили проверки?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|