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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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  #<1 ... 1156115711581159

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  Амвросий написав:Налоговую ваши первые-вторые-третьи-четвертые не волнуют от слова совсем. Предприятию просто предложат либо поувольнять людей, либо перевести их на 40-часов в неделю. Иначе работать не дадут.

ерунда - не слышал про такое, а вот про обратное да есть примеры, налоговой пофиг. Главное ЕСВ не меньше минималки платить.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:25

  Амвросий написав:Уточните, что именно вы считаете неправильным? Вы не согласны, что в табель учета рабочего времени нельзя заносить недостоверные сведения о пребывании работника на рабочем месте?

Или вы считаете, что при оформлении на неполное рабочее время, можно нарушать установленный приказом режим неполного рабочего дня, где указываются рабочие часы? Что кстати должно быть отражено также в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, инструкции и др.


диалог начался с
  flyman написав:
  uaprofi написав:вообще если подвести итог наше законодательство - очень сильно зарегулировало эту сферу. Как по мне подход должен быть очень простой - просто уведомление работником или работодателем своего желания о прекращение трудового договора- допустим за 3 или 10 дней и финансовый взаиморасчёт. и кстати рабочий день давно пора сокращать хотябы до 35 часов в неделю.

держава забороняє скоротити?


если есть желание, предприятие может платить условно 10 тыс грн и ставить в табеле хоть 7 часов, хоть 6, хоть 1 час -никто никаких претензий не выскажет - точка. приказом можно установить для отдельного сотрудника отдельный график работы. или прописать в трудовом договоре - главное не выходить за рамки КЗОТа - там есть отграничение на макс кол-во отработанных часов. т.е. вы не можете заставить работать человека 16 часов в сутки
Вариант выплаты 1 млн грн не смотрим, там теоретически могут быть претензии другого рода.

Ваши примеры - если идут приписки про фиктивные души, за это могут наказать - и то я думаю, что такое дело имеет перспективы, если работодатель решил наказать нечестных сотрудников.

а так да, по факту в табеле ставят 8 независимо от того, сколько человек отработал 6 часов или 12 - так что это устаревший рудимент. и я НИ РАЗУ не слышал, чтобы проверяющие где-то сверяли табель с фактически отработанным временем, и тем более за это наказывали. и где они возьмут инфо о фактически отработанном времени???

налоговая может щемить только в том случае, когда с помощью сокращенной недели пытаются платить меньше минималки. вот с этим соглашусь - но в 99% это признак выплаты зп в конверте, почему и щемят :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:26

  flyman написав:Так що не тре розказувати тут казки про білого бичка (податкову яка лютує і штрафує та забороняє менше працювати).


Запрещать налоговая не может, если всё оформлено правильно, то неполное рабочее время вполне законно. Но давить будут. И предприятие обычно идет на встречу налоговой в таких вопросах.

Помню одно время много сокращений было из-за этого. Кто был оформлен на неполное время - всех увольняли или перевели на полное время.

  Shaman написав:налоговая может щемить только в том случае, когда с помощью сокращенной недели пытаются платить меньше минималки. вот с этим соглашусь - но в 99% это признак выплаты зп в конверте, почему и щемят :)


А какому предприятию нужно, чтобы на нем постоянно висели признаки и ходили проверки? :)
Амвросий
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