Додано: Нед 10 січ, 2021 14:25

Амвросий написав: Уточните, что именно вы считаете неправильным? Вы не согласны, что в табель учета рабочего времени нельзя заносить недостоверные сведения о пребывании работника на рабочем месте?



Или вы считаете, что при оформлении на неполное рабочее время, можно нарушать установленный приказом режим неполного рабочего дня, где указываются рабочие часы? Что кстати должно быть отражено также в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, инструкции и др. Уточните, что именно вы считаете неправильным? Вы не согласны, что в табель учета рабочего времени нельзя заносить недостоверные сведения о пребывании работника на рабочем месте?Или вы считаете, что при оформлении на неполное рабочее время, можно нарушать установленный приказом режим неполного рабочего дня, где указываются рабочие часы? Что кстати должно быть отражено также в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, инструкции и др.

flyman написав: uaprofi написав: вообще если подвести итог наше законодательство - очень сильно зарегулировало эту сферу. Как по мне подход должен быть очень простой - просто уведомление работником или работодателем своего желания о прекращение трудового договора- допустим за 3 или 10 дней и финансовый взаиморасчёт. и кстати рабочий день давно пора сокращать хотябы до 35 часов в неделю. вообще если подвести итог наше законодательство - очень сильно зарегулировало эту сферу. Как по мне подход должен быть очень простой - просто уведомление работником или работодателем своего желания о прекращение трудового договора- допустим за 3 или 10 дней и финансовый взаиморасчёт.

держава забороняє скоротити?

диалог начался сесли есть желание, предприятие может платить условно 10 тыс грн и ставить в табеле хоть 7 часов, хоть 6, хоть 1 час -никто никаких претензий не выскажет - точка. приказом можно установить для отдельного сотрудника отдельный график работы. или прописать в трудовом договоре - главное не выходить за рамки КЗОТа - там есть отграничение накол-во отработанных часов. т.е. вы не можете заставить работать человека 16 часов в суткиВариант выплаты 1 млн грн не смотрим, там теоретически могут быть претензии другого рода.Ваши примеры - если идут приписки про фиктивные души, за это могут наказать - и то я думаю, что такое дело имеет перспективы, если работодатель решил наказать нечестных сотрудников.а так да, по факту в табеле ставят 8 независимо от того, сколько человек отработал 6 часов или 12 - так что это устаревший рудимент. и я НИ РАЗУ не слышал, чтобы проверяющие где-то сверяли табель с фактически отработанным временем, и тем более за это наказывали. и где они возьмут инфо о фактически отработанном времени???налоговая может щемить только в том случае, когда с помощью сокращенной недели пытаются платить меньше минималки. вот с этим соглашусь - но в 99% это признак выплаты зп в конверте, почему и щемят