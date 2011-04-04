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Вкладчик1234 написав:Т.е. ФОП с "информационными услугами"?
всем давно же известно - шо у нас тут типа налоговый рай для ФОПов 5% + есв и у власти постоянно чешутся руки на этот счёт - ну как по мне тут есть большая проблема там грубо говоря в кведах один код и на "ютуберов" и грубо говоря на реальный сектор которые производят реальные услуги, а не распаковку китайских трусов
Добрый день Кто нибудь открывал с бонусом от Форварда? "3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить 367 днів" Это реально работает? Или не связываться? Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы? Этому можно верить? Не сталкивался еще. Не кидалово?
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