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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1157115811591160

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:33

  Вкладчик1234 написав:Т.е. ФОП с "информационными услугами"?

всем давно же известно - шо у нас тут типа налоговый рай для ФОПов 5% + есв
и у власти постоянно чешутся руки на этот счёт - ну как по мне тут есть большая проблема там грубо говоря в кведах один код и на "ютуберов" и грубо говоря на реальный сектор которые производят реальные услуги, а не распаковку китайских трусов
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:52

  Алексей77 написав:Доброе утро. Кто предлагает 11...11.5 на год? А банк, Моно, Мегабанк.
Кто ещё?

Агропросперис
https://ap-bank.com/ru/page/individual- ... assic-plus
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:12

lubopytnaya а АЙБОКС ?
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:58

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день
Кто нибудь открывал с бонусом от Форварда?
"3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить
367 днів"
Это реально работает? Или не связываться?
Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы?
Этому можно верить? Не сталкивался еще. Не кидалово?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:20

  Алексей77 написав:Добрый день
Кто нибудь открывал с бонусом от Форварда?
"3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить
367 днів"
Это реально работает? Или не связываться?
Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы?
Этому можно верить? Не сталкивался еще. Не кидалово?

Верить можно, но имхо, "дело пахнет керосином"
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:28

  Вкладчик1234 написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
Кто нибудь открывал с бонусом от Форварда?
"3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить
367 днів"
Это реально работает? Или не связываться?
Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы?
Этому можно верить? Не сталкивался еще. Не кидалово?

Верить можно, но имхо, "дело пахнет керосином"

У кого нибудь была такая практика. Именно открытие депо с бонусом, который нигде не отображается в условиях депо и указан только в ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Бонус»
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Бонус»

Де тут https://www.forward-bank.com/about/actions/ ця аХція?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Бонус»

Де тут https://www.forward-bank.com/about/actions/ ця аХція?

https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf
п.4
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:30

Алексей77, так бачу. аХція до 29.01.21.
З 1,7 бонус збільшили до 3,7.
Які умови слід виконати шоб бонус капав 4 рази в рік?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:38

  Квесторе_поверніться написав:Алексей77, так бачу. аХція до 29.01.21.
З 1,7 бонус збільшили до 3,7.
Які умови слід виконати шоб бонус капав 4 рази в рік?

п. 4.2, п. 4.9
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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