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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1157115811591160

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Бонус»

Де тут https://www.forward-bank.com/about/actions/ ця аХція?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Бонус»

Де тут https://www.forward-bank.com/about/actions/ ця аХція?

https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf
п.4
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1593
З нами з: 04.12.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:30

Алексей77, так бачу. аХція до 29.01.21.
З 1,7 бонус збільшили до 3,7.
Які умови слід виконати шоб бонус капав 4 рази в рік?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35828
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1796 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:38

  Квесторе_поверніться написав:Алексей77, так бачу. аХція до 29.01.21.
З 1,7 бонус збільшили до 3,7.
Які умови слід виконати шоб бонус капав 4 рази в рік?

п. 4.2, п. 4.9
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1593
З нами з: 04.12.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:09

  Алексей77 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Алексей77, так бачу. аХція до 29.01.21.
З 1,7 бонус збільшили до 3,7.
Які умови слід виконати шоб бонус капав 4 рази в рік?

п. 4.2, п. 4.9

А пункт 4.1...не підстава?
4.1. В рамках проведення Акцій Організатор здійснює нарахування та виплату
CashBack винагороди Учасникам Акції, які в період дії акційної пропозиції здійснили
проведення Операцій (
оплата товарів, робіт, послуг,
поповнення рахунку, в тому числі але не виключно через касу Банку, банкомати та термінали самообслуговування,
безготівковий переказ коштів,
зняття готівкових коштів з Рахунку,
оплата комунальних платежів та послуг мобільного зв’язку, в тому числі за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування «Інтернет-банк»).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35828
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1796 раз.
 
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  #<1 ... 1157115811591160
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