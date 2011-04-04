Де тут
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Де тут
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:20
п.4
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:30
Алексей77, так бачу. аХція до 29.01.21.
З 1,7 бонус збільшили до 3,7.
Які умови слід виконати шоб бонус капав 4 рази в рік?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:38
п. 4.2, п. 4.9
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 11 січ, 2021 20:09
А пункт 4.1...не підстава?
4.1. В рамках проведення Акцій Організатор здійснює нарахування та виплату
CashBack винагороди Учасникам Акції, які в період дії акційної пропозиції здійснили
проведення Операцій (
оплата товарів, робіт, послуг,
поповнення рахунку, в тому числі але не виключно через касу Банку, банкомати та термінали самообслуговування,
безготівковий переказ коштів,
зняття готівкових коштів з Рахунку,
оплата комунальних платежів та послуг мобільного зв’язку, в тому числі за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування «Інтернет-банк»).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 12 січ, 2021 00:27
все эти ваши опусы это звон на тему - выжать как лимон работника пока есть сок (пусть и заманив высокой зарплатой) и затем выкинуть когда трудоспособность снизится. а зачем думать - найдем новый лимон который жать можно.
да - у нас люди редко думают о здоровье. бабло главное. только в 50 потом это бабло фьють и улетело на лечение так как в 30 за собой не следили и вкалывали без отпусков по 12-16 часов.
государство у нас какое? социально ориентированное. что бы как раз такие работодатели не сильно права качали. и думали что человек работает не только с 20 до 30 лет. а как бы до 60.
ЗЫ
интересно какой процент работников у вас работает овер 55 ?
Додано: Вів 12 січ, 2021 00:47
значит ваш ОК простофиля. у меня на предприятии быстро бы создали комиссию из трех членов и главы. которая запротоколировала официально бы ваше каждое отсутсвие.
потом влепили бы вам выговора - и по накоплению выговоров за нарушение трудовой дисциплины дали копняка бы под зад. и поверьте - такое было с умниками. или вы когда принимались на работу не подписывали обязательство соблюдать трудовой распорядок предприятия? ну тогда кто вашему ОК дохтур
Додано: Вів 12 січ, 2021 08:11
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