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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1157115811591160

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Бонус»

Де тут https://www.forward-bank.com/about/actions/ ця аХція?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Бонус»

Де тут https://www.forward-bank.com/about/actions/ ця аХція?

https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf
п.4
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:30

Алексей77, так бачу. аХція до 29.01.21.
З 1,7 бонус збільшили до 3,7.
Які умови слід виконати шоб бонус капав 4 рази в рік?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:38

  Квесторе_поверніться написав:Алексей77, так бачу. аХція до 29.01.21.
З 1,7 бонус збільшили до 3,7.
Які умови слід виконати шоб бонус капав 4 рази в рік?

п. 4.2, п. 4.9
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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З нами з: 04.12.09
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:09

  Алексей77 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Алексей77, так бачу. аХція до 29.01.21.
З 1,7 бонус збільшили до 3,7.
Які умови слід виконати шоб бонус капав 4 рази в рік?

п. 4.2, п. 4.9

А пункт 4.1...не підстава?
4.1. В рамках проведення Акцій Організатор здійснює нарахування та виплату
CashBack винагороди Учасникам Акції, які в період дії акційної пропозиції здійснили
проведення Операцій (
оплата товарів, робіт, послуг,
поповнення рахунку, в тому числі але не виключно через касу Банку, банкомати та термінали самообслуговування,
безготівковий переказ коштів,
зняття готівкових коштів з Рахунку,
оплата комунальних платежів та послуг мобільного зв’язку, в тому числі за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування «Інтернет-банк»).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 00:27

  freeze написав:mephala

Достаточно бессмысленно вести дискуссию о правах работодателя на форуме, где большинство является наёмными работниками )))
Всё равно, что стороннику Порошенко зайти на сайт ОРДЛО и пытаться объяснить позицию Евросолидарности или наоборот стороннику ОПЗЖ зайти на сайт Цензора и пытаться разговаривать.

Проверено на практике - основополагающее в отношениях двух этих категорий является достойная зарплата выше рынка.
У нас 99 % населения сейчас легко согласится на условную зарплату в 50 000 грн вообще без отпуска, не то что тут про ваши обиды, что вам перенесли отпуск по производственной необходимости. На самом деле вы в глубине души просто неудовлетворены своей зарплатой настолько, чтобы терпеть еще и перенос отпуска по просьбе работодателя. Но и работодатель тут должен понимать, что выплачивая зарплату в 6 000 грн, он не может даже заикаться о переносе отпуска его работника. Вывод зарплата первична и главный фактор в отношениях. Остальное от лукавого и от коммунистов. :mrgreen:

За сим дискуссию закончил, по причине бессмысленности (см.первый абзац почему) :wink:

Всем высоких зарплат и профессионального роста, тогда работодатель будет думать как же вас удержать на работе, какими преференциями или зарплатой, потому что вы важны и дороги ему :lol:


все эти ваши опусы это звон на тему - выжать как лимон работника пока есть сок (пусть и заманив высокой зарплатой) и затем выкинуть когда трудоспособность снизится. а зачем думать - найдем новый лимон который жать можно.
да - у нас люди редко думают о здоровье. бабло главное. только в 50 потом это бабло фьють и улетело на лечение так как в 30 за собой не следили и вкалывали без отпусков по 12-16 часов.
государство у нас какое? социально ориентированное. что бы как раз такие работодатели не сильно права качали. и думали что человек работает не только с 20 до 30 лет. а как бы до 60.

ЗЫ
интересно какой процент работников у вас работает овер 55 ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 00:47

  uaprofi написав:я в принцыпе практически никогда не приходил на работу вовремя.
так вот когда пришёл на предприятие так сказать "борец с дисциплиной" - отдел кадров даже начал это всё документировать - чтобы облегчить им задачу - начал ещё и уходить на полтора часа раньше. "цирк" продолжался неделю. производительность труда немного упала - так как приходилось писать много объяснительных...


значит ваш ОК простофиля. у меня на предприятии быстро бы создали комиссию из трех членов и главы. которая запротоколировала официально бы ваше каждое отсутсвие.
потом влепили бы вам выговора - и по накоплению выговоров за нарушение трудовой дисциплины дали копняка бы под зад. и поверьте - такое было с умниками. или вы когда принимались на работу не подписывали обязательство соблюдать трудовой распорядок предприятия? ну тогда кто вашему ОК дохтур :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:11

  mephala написав:ЗЫ
интересно какой процент работников у вас работает овер 55 ?


Имхо, тема выходного дня о нелёгкой судьбе наемных работников несколько затянулась.
Просто была попытка поделиться личным многолетним удачным опытом.
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