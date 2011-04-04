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Алексей77, так бачу. аХція до 29.01.21. З 1,7 бонус збільшили до 3,7. Які умови слід виконати шоб бонус капав 4 рази в рік?
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Квесторе_поверніться написав:Алексей77, так бачу. аХція до 29.01.21. З 1,7 бонус збільшили до 3,7. Які умови слід виконати шоб бонус капав 4 рази в рік?
п. 4.2, п. 4.9
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Достаточно бессмысленно вести дискуссию о правах работодателя на форуме, где большинство является наёмными работниками ))) Всё равно, что стороннику Порошенко зайти на сайт ОРДЛО и пытаться объяснить позицию Евросолидарности или наоборот стороннику ОПЗЖ зайти на сайт Цензора и пытаться разговаривать.
Проверено на практике - основополагающее в отношениях двух этих категорий является достойная зарплата выше рынка. У нас 99 % населения сейчас легко согласится на условную зарплату в 50 000 грн вообще без отпуска, не то что тут про ваши обиды, что вам перенесли отпуск по производственной необходимости. На самом деле вы в глубине души просто неудовлетворены своей зарплатой настолько, чтобы терпеть еще и перенос отпуска по просьбе работодателя. Но и работодатель тут должен понимать, что выплачивая зарплату в 6 000 грн, он не может даже заикаться о переносе отпуска его работника. Вывод зарплата первична и главный фактор в отношениях. Остальное от лукавого и от коммунистов.
За сим дискуссию закончил, по причине бессмысленности (см.первый абзац почему)
Всем высоких зарплат и профессионального роста, тогда работодатель будет думать как же вас удержать на работе, какими преференциями или зарплатой, потому что вы важны и дороги ему
все эти ваши опусы это звон на тему - выжать как лимон работника пока есть сок (пусть и заманив высокой зарплатой) и затем выкинуть когда трудоспособность снизится. а зачем думать - найдем новый лимон который жать можно. да - у нас люди редко думают о здоровье. бабло главное. только в 50 потом это бабло фьють и улетело на лечение так как в 30 за собой не следили и вкалывали без отпусков по 12-16 часов. государство у нас какое? социально ориентированное. что бы как раз такие работодатели не сильно права качали. и думали что человек работает не только с 20 до 30 лет. а как бы до 60.
ЗЫ интересно какой процент работников у вас работает овер 55 ?
uaprofi написав:я в принцыпе практически никогда не приходил на работу вовремя. так вот когда пришёл на предприятие так сказать "борец с дисциплиной" - отдел кадров даже начал это всё документировать - чтобы облегчить им задачу - начал ещё и уходить на полтора часа раньше. "цирк" продолжался неделю. производительность труда немного упала - так как приходилось писать много объяснительных...
значит ваш ОК простофиля. у меня на предприятии быстро бы создали комиссию из трех членов и главы. которая запротоколировала официально бы ваше каждое отсутсвие. потом влепили бы вам выговора - и по накоплению выговоров за нарушение трудовой дисциплины дали копняка бы под зад. и поверьте - такое было с умниками. или вы когда принимались на работу не подписывали обязательство соблюдать трудовой распорядок предприятия? ну тогда кто вашему ОК дохтур
Алексей77 написав:Добрый день Кто нибудь открывал с бонусом от Форварда? "3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить 367 днів" Это реально работает? Или не связываться? Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы? Этому можно верить? Не сталкивался еще. Не кидалово?
я что-то не понимаю как можно по данной акции сделать 12,3%. вот например открываешь депозит на 1 год на 10000 грн под 8,6%, а дальше что нужно делать? может кто-то обьяснит?
Алексей77 написав:Добрый день Кто нибудь открывал с бонусом от Форварда? "3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить 367 днів" Это реально работает? Или не связываться? Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы? Этому можно верить? Не сталкивался еще. Не кидалово?
я что-то не понимаю как можно по данной акции сделать 12,3%. вот например открываешь депозит на 1 год на 10000 грн под 8,6%, а дальше что нужно делать? может кто-то обьяснит?
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