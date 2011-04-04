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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:36
Алексей77 написав: Raymond написав: Алексей77 написав:
Добрый день
Кто нибудь открывал с бонусом от Форварда?
"3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить
367 днів"
Это реально работает? Или не связываться?
Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы?
Этому можно верить? Не сталкивался еще. Не кидалово?
я что-то не понимаю как можно по данной акции сделать 12,3%.
вот например открываешь депозит на 1 год на 10000 грн под 8,6%, а дальше что нужно делать? может кто-то обьяснит?
Почитайте условия акции. Базовая при открытии в ИБ 8.6 плюс бонус 3,7, который платится грубо в раз в квартал в течение года
я читаю, но там столько нюансов, что голова начинает накалыватся.
например открываю депо на 10 тыс грн под 8,6% , и потом раз в кварттал 3,6% будут выплачивать от 10000тыс грн? что-то не верится в это, 8,6%+3,6*4=23%
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Raymond
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:48
Только 3,6/4 грязными. 3,6% Годовых (или от суммы депо грязными) 4 раза в год
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Алексей77
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Додано: Вів 12 січ, 2021 19:07
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