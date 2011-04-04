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Алексей77 написав:Добрый день Кто нибудь открывал с бонусом от Форварда? "3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить 367 днів" Это реально работает? Или не связываться? Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы? Этому можно верить? Не сталкивался еще. Не кидалово?
я что-то не понимаю как можно по данной акции сделать 12,3%. вот например открываешь депозит на 1 год на 10000 грн под 8,6%, а дальше что нужно делать? может кто-то обьяснит?
Почитайте условия акции. Базовая при открытии в ИБ 8.6 плюс бонус 3,7, который платится грубо в раз в квартал в течение года
я читаю, но там столько нюансов, что голова начинает накалыватся. например открываю депо на 10 тыс грн под 8,6% , и потом раз в кварттал 3,6% будут выплачивать от 10000тыс грн? что-то не верится в это, 8,6%+3,6*4=23%
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