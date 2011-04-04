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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1158115911601161

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:36

  Алексей77 написав:
  Raymond написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
Кто нибудь открывал с бонусом от Форварда?
"3,70% від суми Операції, якщо строк Договору банківського вкладу становить
367 днів"
Это реально работает? Или не связываться?
Т.е реальная ставка 12,3% на год (8,6% + 3,7%)? или есть нюансы?
Этому можно верить? Не сталкивался еще. Не кидалово?


я что-то не понимаю как можно по данной акции сделать 12,3%.
вот например открываешь депозит на 1 год на 10000 грн под 8,6%, а дальше что нужно делать? может кто-то обьяснит?

Почитайте условия акции. Базовая при открытии в ИБ 8.6 плюс бонус 3,7, который платится грубо в раз в квартал в течение года

я читаю, но там столько нюансов, что голова начинает накалыватся.
например открываю депо на 10 тыс грн под 8,6% , и потом раз в кварттал 3,6% будут выплачивать от 10000тыс грн? что-то не верится в это, 8,6%+3,6*4=23% :?:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:48

Re: Байки про банки і не тільки....

Только 3,6/4 грязными. 3,6% Годовых (или от суммы депо грязными) 4 раза в год
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:07

Вивчаєм Катерину
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  Raymond написав:что-то не верится в это, 8,6%+3,6*4=23%


як у вас вийшло 23% річних? це якась фантастика, за таке НБУ може "разволновацца" :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:52

Re: Байки про банки і не тільки....

А какие кликухи у Укрсиббанка?

Судя по нововедению (обсуждалось в теме о депозитах) банку срочно надо обновить погоняло, нужно что-то связанное с Полем чудес, котом Базилио
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Где можно наличные евро обменять на доллар по кросс-курсу? Если это выгоднее обычной продажи и покупки.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:54

Українські банки за підсумками січня-листопада 2020 року отримали 43,347 млрд грн чистоого прибутку, найприбутковішим знову став державний Приватбанк, найзбитковішим - державний "Укрексімбанк".

Про це свідчать дані Нацбанку.

Повідомляється, що за 11 місяців минулого року Приватбанк отримав 25 млрд грн чистого прибутку, "Укрекісмбанк" - мінус 3,76 млрд грн.

Окрім Приватбанку, серед найприбутковіших банків - Ощадбанк (4,846 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (3,74 млрд грн), ПУМБ (2,488 млрд грн) та ОТП Банк (1,974 млрд грн).

При цьому, 62 з 73 діючих банків отримали 48,16 млрд грн прибутку, а 11 банків показали збитки на 4,81 млрд грн.

Зокрема, найбільш збитковими стали ("мінус"): Укрексімбанк - 3,765 млрд грн, Промінвестбанк - 718,3 млн грн, Правекс Банк - 170,7 млн грн, БТА Банк - 85,43 млн грн, Юнекс Банк - 32,6 млн грн.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:42

  greenozon написав:
  Raymond написав:что-то не верится в это, 8,6%+3,6*4=23%


як у вас вийшло 23% річних? це якась фантастика, за таке НБУ може "разволновацца" :)

там трохи вище 9,8% річних
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:там трохи вище 9,8% річних

12.3% грязними
8.6% річних виплачуються щомісячно
3.7% річних виплачуються поквартально
Краще в Сосісбанці - 12,5% на рік, виплата в кінці.
В Айбоксбанці - 12,4% на рік (11+1 за лояльність +0,4 від мінфіна), виплата щомісячно.
В ебанці (Шанс) від 9% до 14,5% на рік(з +0,5% щомісячно, поповнення 6 місяців).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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