Просто! Там ж написано 3,6% кеш бек 1 раз на квартал, у роци 4 квартали, тому 3,6*4=14,4+ річна ставка =23%
якщо 3,6% платять загалом за рік, то звісно буде 12,3
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:56
Просто! Там ж написано 3,6% кеш бек 1 раз на квартал, у роци 4 квартали, тому 3,6*4=14,4+ річна ставка =23%
якщо 3,6% платять загалом за рік, то звісно буде 12,3
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:38
Нова, сама перша Сантана-Барбара в 2021!
Зустрічаємо
короткий зміст - "падаєм далі"
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