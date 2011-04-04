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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1159116011611162

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:56

  greenozon написав:
  Raymond написав:что-то не верится в это, 8,6%+3,6*4=23%


як у вас вийшло 23% річних? це якась фантастика, за таке НБУ може "разволновацца" :)

Просто! Там ж написано 3,6% кеш бек 1 раз на квартал, у роци 4 квартали, тому 3,6*4=14,4+ річна ставка =23%
якщо 3,6% платять загалом за рік, то звісно буде 12,3 :|
Raymond
 
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Нова, сама перша Сантана-Барбара в 2021!
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А-Банк перейняв естафету у Міста?
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  #<1 ... 1159116011611162
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