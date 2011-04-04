Просто! Там ж написано 3,6% кеш бек 1 раз на квартал, у роци 4 квартали, тому 3,6*4=14,4+ річна ставка =23%
якщо 3,6% платять загалом за рік, то звісно буде 12,3
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:56
Просто! Там ж написано 3,6% кеш бек 1 раз на квартал, у роци 4 квартали, тому 3,6*4=14,4+ річна ставка =23%
якщо 3,6% платять загалом за рік, то звісно буде 12,3
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:38
Нова, сама перша Сантана-Барбара в 2021!
Зустрічаємо
короткий зміст - "падаєм далі"
Додано: Чет 14 січ, 2021 18:33
А-Банк перейняв естафету у Міста?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 14 січ, 2021 19:23
Додано: Чет 14 січ, 2021 19:25
НБУ відклав повний автоматичний фінмон на півроку
"Національний банк відтермінував на шість місяців строки для налаштування та автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків та небанківських фінустанов. Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року. Раніше передбачалося, що вони мали привести свої процеси у відповідність до вимог Положень про здійснення банками та установами фінансового моніторингу не пізніше 31 грудня 2020 року."
а тут розповіли що станеться коли нас будуть фінмонити автоматикою
1ий стоп на 2 дні, потім 7, потім до 30 днів можуть блочити зафінмонечені рахунки
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:35
Ні, але йде проти тренду зі ставками.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:45
10,5% как раз сейчас в тренде
Есть ставки и повыше
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:18
В братків на рік 11.5% вимальовується.
Мінфін їм недодав 0,5% прОцента.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:18
Давно не було, але сталось - в програмі "Бонус до Депозиту" новий учасник - ПУМБ
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:12
Шаромига і Француз теж недавно замельдувались.
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