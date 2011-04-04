Добре, що таи є розрахунки "доходів майбуиніх періодів" , відразу цікавість десь дівається.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Добре, що таи є розрахунки "доходів майбуиніх періодів" , відразу цікавість десь дівається.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:48
Це не 200 грн грязними Цигана за 5000 на 3 місяці+ще якийсь мізерний бонус.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Оце, ВИ БАТЬКУ точно підмітили .
Бонус від ОТП - найлегший у житті , сидиш, с умним відом по клаві лупиш , як у банку. Всі поряд головами хитають - банковець, умний, вчився на таке. :- )
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:50
Re: Байки про банки і не тільки....
Почему приходится звонить до оператора приват Банка за подтверждениям платежа и проходить 100500 непонятных вопросов ? что за тотальный контроль ? у всех так при оплате карты другому человеку ?
Додано: Суб 16 січ, 2021 09:29
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