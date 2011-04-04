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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1160116111621163

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 44
Більше десяти
25%
11
Від п'яти до десяти
34%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
2%
1
В двох
7%
3
Користуюся одним
5%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Шаромига і Француз теж недавно замельдувались.
Добре, що таи є розрахунки "доходів майбуиніх періодів" , відразу цікавість десь дівається. :-)
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Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:48

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шаромига і Француз теж недавно замельдувались.
Добре, що таи є розрахунки "доходів майбуиніх періодів" , відразу цікавість десь дівається. :-)

Це не 200 грн грязними Цигана за 5000 на 3 місяці+ще якийсь мізерний бонус. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Це не 200 грн грязними Цигана за 5000 на 3 місяці+ще якийсь мізерний бонус.

Оце, ВИ БАТЬКУ точно підмітили .
Бонус від ОТП - найлегший у житті , сидиш, с умним відом по клаві лупиш , як у банку. Всі поряд головами хитають - банковець, умний, вчився на таке. :- )
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Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Почему приходится звонить до оператора приват Банка за подтверждениям платежа и проходить 100500 непонятных вопросов ? что за тотальный контроль ? у всех так при оплате карты другому человеку ?
allochka171200
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greenozon
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До 30 січня 2021 року діє акційний вклад у Таскомбанку - відсотки 2 рази на місяць
До 31 січня 2021 року в А-Банку діє акція «Зимовий запас»
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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