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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1161116211631164

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 2.9 5 45
Більше десяти
24%
11
Від п'яти до десяти
33%
15
В чотирьох
16%
7
В трьох
4%
2
В двох
7%
3
Користуюся одним
4%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:59

Банк Сич с сегодняшнешнего дня 12% в гривне, 4% в долларах, 3,5% в евро.
Условия
1100 дней.
Проценты ежемесячно, без пополнения, без досрочного разрыва.

https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 012021.pdf

П.С. Пенсионерам еще +0,5% в гривне.
Вклад "Скарбниця"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:Банк Сич с сегодняшнешнего дня 12% в гривне, 4% в долларах, 3,5% в евро.
...
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 012021.pdf

403
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zzzzzz написав:Банк Сич с сегодняшнешнего дня 12% в гривне, 4% в долларах, 3,5% в евро.
...
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 012021.pdf

403


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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:19

  greenozon написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  zzzzzz написав:Банк Сич с сегодняшнешнего дня 12% в гривне, 4% в долларах, 3,5% в евро.
...
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 012021.pdf

403


запрацювало http://prntscr.com/x4dplx

У меня таааааак долго грузиться что до сих пор не открыло даже просто сайт в украинской версии.

Не в тему, просто на злобу нефинансового дня: сайт первончально открылся в английской версии, согласно настроек браузера в котором английский указан до украинского. Правильная имплементация закона о языке, о котором столько говорили на прошлой неделе в связи с тем что кассирши должны теперь уметь в украинский.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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