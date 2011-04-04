Условия
1100 дней.
Проценты ежемесячно, без пополнения, без досрочного разрыва.
П.С. Пенсионерам еще +0,5% в гривне.
Вклад "Скарбниця"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:59
Банк Сич с сегодняшнешнего дня 12% в гривне, 4% в долларах, 3,5% в евро.
Условия
1100 дней.
Проценты ежемесячно, без пополнения, без досрочного разрыва.
П.С. Пенсионерам еще +0,5% в гривне.
Вклад "Скарбниця"
Живите своим умом!
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:10
Re: Байки про банки і не тільки....
403
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:13
запрацювало
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:19
У меня таааааак долго грузиться что до сих пор не открыло даже просто сайт в украинской версии.
Не в тему, просто на злобу нефинансового дня: сайт первончально открылся в английской версии, согласно настроек браузера в котором английский указан до украинского. Правильная имплементация закона о языке, о котором столько говорили на прошлой неделе в связи с тем что кассирши должны теперь уметь в украинский.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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