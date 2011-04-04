Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
У меня таааааак долго грузиться что до сих пор не открыло даже просто сайт в украинской версии.
Не в тему, просто на злобу нефинансового дня: сайт первончально открылся в английской версии, согласно настроек браузера в котором английский указан до украинского. Правильная имплементация закона о языке, о котором столько говорили на прошлой неделе в связи с тем что кассирши должны теперь уметь в украинский.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
flyman написав:він не готується стати клієнтом Фонда грабування вкладів?
таки да , или чуйка есть - ставки вверх . Но скорее первое - хотят хапнуть перед смертью.
чи може на 3 роки хочуть застовбити "низьку ставку" перед "крахом долара"?
з валютної теми
Появилась информация о получателях рефинанса: АТ "БАНК АЛЬЯНС" 300 000,0 АТ "ОЩАДБАНК" 2 250 000,0 "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 75 000,0 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 940 000,0 АТ "АКБ "КОНКОРД" 136 000,0 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 49 000,0 АБ "УКРГАЗБАНК" 1 000 000,0 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 1 500 000,0 АТ "Укрексімбанк" 18 089,0 АТ "КІБ" 110 000,0 АТ "КРИСТАЛБАНК" 305 000,0 АТ "РВС БАНК" 202 000,0 АТ "СКАЙ БАНК" 4 000,0 АТ "МЕГАБАНК" 46 000,0 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 450 000,0 АТ "БАНК СІЧ" 1 250 000,0 АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 19 000,0