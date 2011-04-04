Условия
1100 дней.
Проценты ежемесячно, без пополнения, без досрочного разрыва.
П.С. Пенсионерам еще +0,5% в гривне.
Вклад "Скарбниця"
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:59
Банк Сич с сегодняшнешнего дня 12% в гривне, 4% в долларах, 3,5% в евро.
Условия
1100 дней.
Проценты ежемесячно, без пополнения, без досрочного разрыва.
П.С. Пенсионерам еще +0,5% в гривне.
Вклад "Скарбниця"
Живите своим умом!
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:10
Re: Байки про банки і не тільки....
403
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:13
запрацювало
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:19
У меня таааааак долго грузиться что до сих пор не открыло даже просто сайт в украинской версии.
Не в тему, просто на злобу нефинансового дня: сайт первончально открылся в английской версии, согласно настроек браузера в котором английский указан до украинского. Правильная имплементация закона о языке, о котором столько говорили на прошлой неделе в связи с тем что кассирши должны теперь уметь в украинский.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:40
він не готується стати клієнтом Фонда грабування вкладів?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 18 січ, 2021 14:01
Re: Байки про банки і не тільки....
таки да , или чуйка есть - ставки вверх . Но скорее первое - хотят хапнуть перед смертью.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 18 січ, 2021 16:35
чи може на 3 роки хочуть застовбити "низьку ставку" перед "крахом долара"?
з валютної теми
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:08
flyman
шото забагато рефінансу від папіка як на таку мєлюзгу..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Там були непогані депозитики на 6 міс , до середини грудня. Народ повиймав от і маємо.....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:13
тому появилися "довгі депо" на 3 роки під 12% у грн і 4% в USD та 3,5% євро
https://fi202x.blogspot.com/
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|