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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:29
flyman написав: Goodman написав: flyman написав:
він не готується стати клієнтом Фонда грабування вкладів?
таки да , или чуйка есть - ставки вверх . Но скорее первое - хотят хапнуть перед смертью.
чи може на 3 роки хочуть застовбити "низьку ставку" перед "крахом долара"?
з валютної теми
Появилась информация о получателях рефинанса:
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 300 000,0
АТ "ОЩАДБАНК" 2 250 000,0
"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 75 000,0
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 940 000,0
АТ "АКБ "КОНКОРД" 136 000,0
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 49 000,0
АБ "УКРГАЗБАНК" 1 000 000,0
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 1 500 000,0
АТ "Укрексімбанк" 18 089,0
АТ "КІБ" 110 000,0
АТ "КРИСТАЛБАНК" 305 000,0
АТ "РВС БАНК" 202 000,0
АТ "СКАЙ БАНК" 4 000,0
АТ "МЕГАБАНК" 46 000,0
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 450 000,0
АТ "БАНК СІЧ" 1 250 000,0
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 19 000,0
І це на 5 років під 6% річних...для чого січовикам на 3 роки депо під 12% річних?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 19 січ, 2021 12:46
Квесторе_поверніться написав:
І це на 5 років під 6% річних...для чого січовикам на 3 роки депо під 12% річних?
відток жирних котів був с "шестимісячних депо" , я один з них вилив 150к. Очікування виправдались - з Нового року пішов движ по ставках депо.
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