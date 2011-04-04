Додано: Вів 19 січ, 2021 15:15

За даними НБУ, кількість відділень у банківській системі в 2020 році скоротилася на 868 - до 7134 (у 2019 році - на 507).



Найсуттєвіше мережа відділень зменшилася в Ощадбанку (-490), Приватбанку (-211), Райффайзен Банку Аваль (-100), Альфа-Банку (-39), Таскомбанку і Сбербанку (по -16).



Найсуттєвіше мережа відділень зросла в Укргазбанку (+26), ПУМБ (+16), Акордбанку (+8), А-Банку (+7), Січ (+6).



На 01.01.2021 найбільша мережа відділень була в Ощадбанку (1837), Приватбанку (1717), Райффайзен Банку Аваль (396), Укргазбанку (276), Укрсиббанку (272), А-Банку (232), ПУМБ (224), Альфа-Банку (218), Мегабанку (154), Креді Агріколь (147

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