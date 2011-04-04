Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
flyman написав:він не готується стати клієнтом Фонда грабування вкладів?
таки да , или чуйка есть - ставки вверх . Но скорее первое - хотят хапнуть перед смертью.
чи може на 3 роки хочуть застовбити "низьку ставку" перед "крахом долара"?
з валютної теми
Появилась информация о получателях рефинанса: АТ "БАНК АЛЬЯНС" 300 000,0 АТ "ОЩАДБАНК" 2 250 000,0 "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 75 000,0 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 940 000,0 АТ "АКБ "КОНКОРД" 136 000,0 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 49 000,0 АБ "УКРГАЗБАНК" 1 000 000,0 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 1 500 000,0 АТ "Укрексімбанк" 18 089,0 АТ "КІБ" 110 000,0 АТ "КРИСТАЛБАНК" 305 000,0 АТ "РВС БАНК" 202 000,0 АТ "СКАЙ БАНК" 4 000,0 АТ "МЕГАБАНК" 46 000,0 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 450 000,0 АТ "БАНК СІЧ" 1 250 000,0 АТ "Український банк реконструкції та розвитку" 19 000,0
І це на 5 років під 6% річних...для чого січовикам на 3 роки депо під 12% річних?
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Хто що скаже про Акордбанк? Що це за банк? Нічого про нього не чула. Покупець пропонує через нього переводити гроші при угоді купівлі-продажу. Більше орієнтувалася на Ощад (ще розглядаю Альфу чи Кредобанк). Наскільки я подивилася по тарифам, там за виведення грошей у будь-якому випадку 0,5% (готівка - 0,8%). А в Ощаді 1% + 5 грн, але не більше 1000 грн.
taya77 написав:Хто що скаже про Акордбанк? Що це за банк? Нічого про нього не чула. Покупець пропонує через нього переводити гроші при угоді купівлі-продажу. Більше орієнтувалася на Ощад (ще розглядаю Альфу чи Кредобанк). Наскільки я подивилася по тарифам, там за виведення грошей у будь-якому випадку 0,5% (готівка - 0,8%). А в Ощаді 1% + 5 грн, але не більше 1000 грн.
Переводив в Аккорді гроші на новобудову рік тому. Нормальний банк - все добре. Дивіться просто по тарифам - чи буде вам це вигідно.
За даними НБУ, кількість відділень у банківській системі в 2020 році скоротилася на 868 - до 7134 (у 2019 році - на 507).
Найсуттєвіше мережа відділень зменшилася в Ощадбанку (-490), Приватбанку (-211), Райффайзен Банку Аваль (-100), Альфа-Банку (-39), Таскомбанку і Сбербанку (по -16).
Найсуттєвіше мережа відділень зросла в Укргазбанку (+26), ПУМБ (+16), Акордбанку (+8), А-Банку (+7), Січ (+6).
На 01.01.2021 найбільша мережа відділень була в Ощадбанку (1837), Приватбанку (1717), Райффайзен Банку Аваль (396), Укргазбанку (276), Укрсиббанку (272), А-Банку (232), ПУМБ (224), Альфа-Банку (218), Мегабанку (154), Креді Агріколь (147
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.