У меня дир добавлял: а ты тока перд... пукаешь
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:38
У меня дир добавлял: а ты тока перд... пукаешь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:40
Що за сміття?
Вони хоч на карті Львова є?
Та я часу більше витрачу да доїзд і пошук їх!
А у ФОПів час дорогий - ти б мав би вже знати!
Тож є щось в НОРМАЛЬНИХ банках, чи лише сміття?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:45
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Додано: Вів 19 січ, 2021 15:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Руслан і Конячники ні? В них вже ставки по депо менше 9%?
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Додано: Вів 19 січ, 2021 15:52
Зрозуміло.
Тоді навесні/влітку треба залазити в долар на 98% - без варіантів!
Тим більше, що то буде лише декілька тисяч долярчиків, так як я, майже, "обнулився" і майже все запхав в бетон
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:52
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:02
Вищий антикорупційний суд постановив повернути Ярославу Дубневичу гроші, вилучені під час обшуків у його будинку.
Про це повідомляє "Судовий репортер".
Вищий антикорупційний суд своєю ухвалою від 11 січня скасував арешт 119 тисяч доларів і 102 тисяч євро, вилучених у помешканні нардепа Ярослава Дубневича, який підозрюється в розкраданні 93,28 млн гривень "Укрзалізниці".
Зазначимо, 27 грудня 2019 року детективи НАБУ провели обшук у будинку Ярослава Дубневича та вилучили ці гроші. Натомість Дубневич заявив, що кошти належать його зятю і дочці, проте у лютому 2020 року Апеляційна палата ВАКС відмовила зятю Дубневича у скасуванні арешту, бо за словами дружини нардепа, Наталії Дубневич, гроші належали її чоловікові.
"Зять Дубневича попросив Печерський суд визнати, що між ним і тестем був договір зберігання грошей і визнати зобов’язання їх повернути. Дубневич передачу зятем грошей не заперечував. У такій ситуації, оскільки спір щодо реальності такої домовленості відсутній, то суддя Печерського суду Сергій Вовк визнав, що усний договір справді був і зобов’язав Дубневича повернути гроші. Після цього зять Дубневича знову звернувся до Вищого антикорупційного суду. З огляду на рішення судді Вовка, яке не було оскаржене, Антикорупційний суд визнав доведеним факт, що гроші належать зятю Дубневича" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 жовтня 2019 року Верховна Рада прийняла рішення про зняття недоторканості, затримання та арешт Дубневича через незаконне привласнення майна та зловживання службовим становищем, яке завдало збитків Укрзалізниці.
Згідно із розслідуванням, Дубневич є організатором схеми привласнення 93,2 млн грн філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" при поставці товарів за завищеними цінами. Тоді Дубневичу повідомили про підозру та призначили 93 млн грн застави.
У листопаді 2019 року Вищий антикорупційний суд заарештував усе майно Ярослава Дубневича у справі про розкраданні газу НАК "Нафтогаз-Україна". Однак ще раніше Ярослав Дубневич переписав підконтрольну йому фірму ТОВ "Агропромислове підприємство "Львівське" на свого сина, Юрія Дубневича, щоб на неї не могли накласти арешт, а також ТОВ "Енергія-Новий Розділ", що є власником ТЕЦ в місті Новий Розділ.
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:04
Для мене НОРМАЛЬНІ і з якими я маю справу, це Ідея/Львів/Абанка.... раніше Приват/Ощад
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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