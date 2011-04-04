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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1163116411651166

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3 5 47
Більше десяти
23%
11
Від п'яти до десяти
32%
15
В чотирьох
17%
8
В трьох
4%
2
В двох
9%
4
Користуюся одним
4%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:38

  flyman написав:
  jay2004 написав:
  Долярчик написав:Є щось зараз з поповненням до кінця терміну депо - вище 9%?


А-банк, Моно.

той же Акорд, Тас, Форвард, Мега...

Доляр, за тебе ще розжуй та ковтни.

У меня дир добавлял: а ты тока перд... пукаешь :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:40

  flyman написав:
  jay2004 написав:
  Долярчик написав:Є щось зараз з поповненням до кінця терміну депо - вище 9%?


А-банк, Моно.

той же Акорд, Тас, Форвард, Мега...

Доляр, за тебе ще розжуй та ковтни.

Що за сміття? :mrgreen:
Вони хоч на карті Львова є? :mrgreen:
Та я часу більше витрачу да доїзд і пошук їх! :mrgreen:
А у ФОПів час дорогий - ти б мав би вже знати! 8)

Тож є щось в НОРМАЛЬНИХ банках, чи лише сміття? :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:45

  Долярчик написав:Тож є щось в НОРМАЛЬНИХ банках, чи лише сміття? :mrgreen:

Все Лерка похерила и последовники.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:той же Акорд, Тас, Форвард, Мега.

Руслан і Конячники ні? В них вже ставки по депо менше 9%?
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:52

  ruvex написав:
  Долярчик написав:Тож є щось в НОРМАЛЬНИХ банках, чи лише сміття? :mrgreen:

Все Лерка похерила и последовники.

Зрозуміло.
Тоді навесні/влітку треба залазити в долар на 98% - без варіантів! 8)
Тим більше, що то буде лише декілька тисяч долярчиків, так як я, майже, "обнулився" і майже все запхав в бетон 8)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Долярчик написав:Тож є щось в НОРМАЛЬНИХ банках, чи лише сміття?

Це які нормальні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:02

  Квесторе_поверніться написав:Не здаватись...в апеляцію...Печерський суд зашкварений
https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/19/670133/


Вищий антикорупційний суд постановив повернути Ярославу Дубневичу гроші, вилучені під час обшуків у його будинку.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Вищий антикорупційний суд своєю ухвалою від 11 січня скасував арешт 119 тисяч доларів і 102 тисяч євро, вилучених у помешканні нардепа Ярослава Дубневича, який підозрюється в розкраданні 93,28 млн гривень "Укрзалізниці".

Зазначимо, 27 грудня 2019 року детективи НАБУ провели обшук у будинку Ярослава Дубневича та вилучили ці гроші. Натомість Дубневич заявив, що кошти належать його зятю і дочці, проте у лютому 2020 року Апеляційна палата ВАКС відмовила зятю Дубневича у скасуванні арешту, бо за словами дружини нардепа, Наталії Дубневич, гроші належали її чоловікові.

"Зять Дубневича попросив Печерський суд визнати, що між ним і тестем був договір зберігання грошей і визнати зобов’язання їх повернути. Дубневич передачу зятем грошей не заперечував. У такій ситуації, оскільки спір щодо реальності такої домовленості відсутній, то суддя Печерського суду Сергій Вовк визнав, що усний договір справді був і зобов’язав Дубневича повернути гроші. Після цього зять Дубневича знову звернувся до Вищого антикорупційного суду. З огляду на рішення судді Вовка, яке не було оскаржене, Антикорупційний суд визнав доведеним факт, що гроші належать зятю Дубневича" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня 2019 року Верховна Рада прийняла рішення про зняття недоторканості, затримання та арешт Дубневича через незаконне привласнення майна та зловживання службовим становищем, яке завдало збитків Укрзалізниці.

Згідно із розслідуванням, Дубневич є організатором схеми привласнення 93,2 млн грн філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" при поставці товарів за завищеними цінами. Тоді Дубневичу повідомили про підозру та призначили 93 млн грн застави.

У листопаді 2019 року Вищий антикорупційний суд заарештував усе майно Ярослава Дубневича у справі про розкраданні газу НАК "Нафтогаз-Україна". Однак ще раніше Ярослав Дубневич переписав підконтрольну йому фірму ТОВ "Агропромислове підприємство "Львівське" на свого сина, Юрія Дубневича, щоб на неї не могли накласти арешт, а також ТОВ "Енергія-Новий Розділ", що є власником ТЕЦ в місті Новий Розділ.
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  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Тож є щось в НОРМАЛЬНИХ банках, чи лише сміття?

Це які нормальні?

Для мене НОРМАЛЬНІ і з якими я маю справу, це Ідея/Львів/Абанка.... раніше Приват/Ощад 8)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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