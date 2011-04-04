Додано: Вів 19 січ, 2021 16:02

Квесторе_поверніться написав: Не здаватись...в апеляцію...Печерський суд зашкварений

https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/19/670133/ Не здаватись...в апеляцію...Печерський суд зашкварений

Вищий антикорупційний суд постановив повернути Ярославу Дубневичу гроші, вилучені під час обшуків у його будинку.Про це повідомляє "Судовий репортер".Вищий антикорупційний суд своєю ухвалою від 11 січня скасував арешт 119 тисяч доларів і 102 тисяч євро, вилучених у помешканні нардепа Ярослава Дубневича, який підозрюється в розкраданні 93,28 млн гривень "Укрзалізниці".Зазначимо, 27 грудня 2019 року детективи НАБУ провели обшук у будинку Ярослава Дубневича та вилучили ці гроші. Натомість Дубневич заявив, що кошти належать його зятю і дочці, проте у лютому 2020 року Апеляційна палата ВАКС відмовила зятю Дубневича у скасуванні арешту, бо за словами дружини нардепа, Наталії Дубневич, гроші належали її чоловікові."Зять Дубневича попросив Печерський суд визнати, що між ним і тестем був договір зберігання грошей і визнати зобов’язання їх повернути. Дубневич передачу зятем грошей не заперечував. У такій ситуації, оскільки спір щодо реальності такої домовленості відсутній, то суддя Печерського суду Сергій Вовк визнав, що усний договір справді був і зобов’язав Дубневича повернути гроші. Після цього зять Дубневича знову звернувся до Вищого антикорупційного суду. З огляду на рішення судді Вовка, яке не було оскаржене, Антикорупційний суд визнав доведеним факт, що гроші належать зятю Дубневича" – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, 31 жовтня 2019 року Верховна Рада прийняла рішення про зняття недоторканості, затримання та арешт Дубневича через незаконне привласнення майна та зловживання службовим становищем, яке завдало збитків Укрзалізниці.Згідно із розслідуванням, Дубневич є організатором схеми привласнення 93,2 млн грн філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" при поставці товарів за завищеними цінами. Тоді Дубневичу повідомили про підозру та призначили 93 млн грн застави.У листопаді 2019 року Вищий антикорупційний суд заарештував усе майно Ярослава Дубневича у справі про розкраданні газу НАК "Нафтогаз-Україна". Однак ще раніше Ярослав Дубневич переписав підконтрольну йому фірму ТОВ "Агропромислове підприємство "Львівське" на свого сина, Юрія Дубневича, щоб на неї не могли накласти арешт, а також ТОВ "Енергія-Новий Розділ", що є власником ТЕЦ в місті Новий Розділ.