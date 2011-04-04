RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1164116511661167

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3 5 47
Більше десяти
23%
11
Від п'яти до десяти
32%
15
В чотирьох
17%
8
В трьох
4%
2
В двох
9%
4
Користуюся одним
4%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:46

Квесторе_поверніться можливо і було, але хтось інший, не ми з Вами, те щось, хутко вийняв. :mrgreen:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4205
З нами з: 23.11.14
Подякував: 684 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:15

https://minfin.com.ua/deposits/articles ... avki-2001/
По комерційних індустріалах деза...лише до 10,5% в гривні.
В Львові хтось завітав до них в село?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35942
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:35

Нові ставки АТ «КІБ»
https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... 1.2021.pdf
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3045
З нами з: 10.10.10
Подякував: 118 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:22

  Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-2001/
По комерційних індустріалах деза...лише до 10,5% в гривні.
В Львові хтось завітав до них в село?

там депозити навряд чи приймають. тільки платежі
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:02

  wolt450 написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-2001/
По комерційних індустріалах деза...лише до 10,5% в гривні.
В Львові хтось завітав до них в село?

там депозити навряд чи приймають. тільки платежі

Гінербанка (ПІН) в Дністрі (готелі) виглядала взагалі як будка з обміну валюти...
а депо пилососила...ось зараз не знаю, там ставки неприємні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35942
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:57

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-2001/
По комерційних індустріалах деза...лише до 10,5% в гривні.
В Львові хтось завітав до них в село?

там депозити навряд чи приймають. тільки платежі

Гінербанка (ПІН) в Дністрі (готелі) виглядала взагалі як будка з обміну валюти...
а депо пилососила...ось зараз не знаю, там ставки неприємні.

Написано ясно
с. Зимна Вода
Городоцьке відділення АТ «КІБ»
Перелік операцій: приймання платежів від населення, валюто-обмінні операції та інші.
https://cib.com.ua/uk/offices
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:02

Re: Байки про банки і не тільки....

  wolt450 написав:Написано ясно
с. Зимна Вода
Городоцьке відділення АТ «КІБ»
Перелік операцій: приймання платежів від населення, валюто-обмінні операції та інші.

Інші троха бентежать.
Там можливо щось прикопано.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35942
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1164116511661167
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 218285
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 85846
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 22814
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.