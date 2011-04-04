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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:46
Квесторе_поверніться можливо і було, але хтось інший, не ми з Вами, те щось, хутко вийняв.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:15
По комерційних індустріалах деза...лише до 10,5% в гривні.
В Львові хтось завітав до них в село?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:35
Нові ставки АТ «КІБ»
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:22
там депозити навряд чи приймають. тільки платежі
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Додано: Сер 20 січ, 2021 20:02
Гінербанка (ПІН) в Дністрі (готелі) виглядала взагалі як будка з обміну валюти...
а депо пилососила...ось зараз не знаю, там ставки неприємні.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 21:57
Написано ясно
с. Зимна Вода
Городоцьке відділення АТ «КІБ»
Перелік операцій: приймання платежів від населення, валюто-обмінні операції та інші.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:02
Re: Байки про банки і не тільки....
Інші троха бентежать.
Там можливо щось прикопано.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:34
Що стоїть за новими валютними правилами Нацбанку та чим вони обернуться на практиці
Валюту можна буде обмінювати в терміналах, у людей з'явиться шанс вигідніше розмістити долар на депозитах і купувати валюту в кредит.
ФОПам дозволять перекази між валютними рахунками
+50грн !
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Надо сразу дописывать "только при закрытии ФОП" чтобы не уподобляться журнаглистам Минфина.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:40
надурить и выманить валюту любым способом
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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