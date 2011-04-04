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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1165116611671168>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3 5 47
Більше десяти
23%
11
Від п'яти до десяти
32%
15
В чотирьох
17%
8
В трьох
4%
2
В двох
9%
4
Користуюся одним
4%
2
В жодному
11%
5
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:46

Квесторе_поверніться можливо і було, але хтось інший, не ми з Вами, те щось, хутко вийняв. :mrgreen:
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:15

https://minfin.com.ua/deposits/articles ... avki-2001/
По комерційних індустріалах деза...лише до 10,5% в гривні.
В Львові хтось завітав до них в село?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:35

Нові ставки АТ «КІБ»
https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... 1.2021.pdf
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:22

  Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-2001/
По комерційних індустріалах деза...лише до 10,5% в гривні.
В Львові хтось завітав до них в село?

там депозити навряд чи приймають. тільки платежі
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:02

  wolt450 написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-2001/
По комерційних індустріалах деза...лише до 10,5% в гривні.
В Львові хтось завітав до них в село?

там депозити навряд чи приймають. тільки платежі

Гінербанка (ПІН) в Дністрі (готелі) виглядала взагалі як будка з обміну валюти...
а депо пилососила...ось зараз не знаю, там ставки неприємні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:57

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/deposits/articles/maksimalni-stavki-2001/
По комерційних індустріалах деза...лише до 10,5% в гривні.
В Львові хтось завітав до них в село?

там депозити навряд чи приймають. тільки платежі

Гінербанка (ПІН) в Дністрі (готелі) виглядала взагалі як будка з обміну валюти...
а депо пилососила...ось зараз не знаю, там ставки неприємні.

Написано ясно
с. Зимна Вода
Городоцьке відділення АТ «КІБ»
Перелік операцій: приймання платежів від населення, валюто-обмінні операції та інші.
https://cib.com.ua/uk/offices
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:02

Re: Байки про банки і не тільки....

  wolt450 написав:Написано ясно
с. Зимна Вода
Городоцьке відділення АТ «КІБ»
Перелік операцій: приймання платежів від населення, валюто-обмінні операції та інші.

Інші троха бентежать.
Там можливо щось прикопано.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:34

Що стоїть за новими валютними правилами Нацбанку та чим вони обернуться на практиці
Валюту можна буде обмінювати в терміналах, у людей з'явиться шанс вигідніше розмістити долар на депозитах і купувати валюту в кредит.
ФОПам дозволять перекази між валютними рахунками

https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... -praktike/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:ФОПам дозволять перекази між валютними рахунками
Надо сразу дописывать "только при закрытии ФОП" чтобы не уподобляться журнаглистам Минфина.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:40

  greenozon написав:Що стоїть за новими валютними правилами Нацбанку та чим вони обернуться на практиці
Валюту можна буде обмінювати в терміналах, у людей з'явиться шанс вигідніше розмістити долар на депозитах і купувати валюту в кредит.
ФОПам дозволять перекази між валютними рахунками

https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... -praktike/


надурить и выманить валюту любым способом
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