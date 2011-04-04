Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
greenozon написав:Що стоїть за новими валютними правилами Нацбанку та чим вони обернуться на практиці Валюту можна буде обмінювати в терміналах, у людей з'явиться шанс вигідніше розмістити долар на депозитах і купувати валюту в кредит. ФОПам дозволять перекази між валютними рахунками