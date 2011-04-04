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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1165116611671168

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3 5 48
Більше десяти
23%
11
Від п'яти до десяти
31%
15
В чотирьох
19%
9
В трьох
4%
2
В двох
8%
4
Користуюся одним
4%
2
В жодному
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:43

  prodigy написав:
  greenozon написав:Що стоїть за новими валютними правилами Нацбанку та чим вони обернуться на практиці
Валюту можна буде обмінювати в терміналах, у людей з'явиться шанс вигідніше розмістити долар на депозитах і купувати валюту в кредит.
ФОПам дозволять перекази між валютними рахунками

https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... -praktike/


надурить и выманить валюту любым способом

Сдать валюту через терминал можно уже давно - в терминалах Приватбанка.

Изменений в закон запрещающий переводы в валюте - не вносилось.

Потому на самом деле НБУ ничего нового не разрешил: сдать валюту через терминал можно было и раньше, НБУ лишь вписал это в свою цидулину.

И конечно же никакого выманимания валюты у населения рептлоидами после 21 января не начнётся.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:06

Облікова ставка залишена НБУ 6%, з тенденцією підняття до 7% через 3 місяці.
Інфляція буде рости.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Облікова ставка залишена НБУ 6%, з тенденцією підняття до 7% через 3 місяці.
Інфляція буде рости.
Шева буксує, Зе погонить його.....
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Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:20

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Облікова ставка залишена НБУ 6%, з тенденцією підняття до 7% через 3 місяці.
Інфляція буде рости.
Шева буксує, Зе погонить його.....

Так і є. Казали, що через Смолія не можуть видавати дешеві кредити, бо він занадто повільно знижував облікову ставку. В результаті, після його звільнення вона так і застигла на місці. Гривню трохи похитали, але на поставлений норматив у 29 грн/дол так і не вийшли. Які є здобутку крім безконтрольного рефінансу на 5 років та пощипування Катерини?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:Які є здобутку

абсолютно ніяких, йдуть на керівні посади для втішення свого его та заробити чудову пенсію. Дід Стельмах тому приклад, хоча його і "нагріли" з недержавним пенсійним фондом НБУ. "Свої " ж нагріли.
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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