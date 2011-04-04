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greenozon написав:Що стоїть за новими валютними правилами Нацбанку та чим вони обернуться на практиці Валюту можна буде обмінювати в терміналах, у людей з'явиться шанс вигідніше розмістити долар на депозитах і купувати валюту в кредит. ФОПам дозволять перекази між валютними рахунками
Облікова ставка залишена НБУ 6%, з тенденцією підняття до 7% через 3 місяці. Інфляція буде рости.
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Квесторе_поверніться написав:Облікова ставка залишена НБУ 6%, з тенденцією підняття до 7% через 3 місяці. Інфляція буде рости.
Шева буксує, Зе погонить його.....
Так і є. Казали, що через Смолія не можуть видавати дешеві кредити, бо він занадто повільно знижував облікову ставку. В результаті, після його звільнення вона так і застигла на місці. Гривню трохи похитали, але на поставлений норматив у 29 грн/дол так і не вийшли. Які є здобутку крім безконтрольного рефінансу на 5 років та пощипування Катерини?