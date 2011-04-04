Без Туду карти прОцент 8,1 на річні.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 22:14
Без Туду карти прОцент 8,1 на річні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 23 січ, 2021 09:56
Вони вже більше року заганяють на ТУДУ , таким чином. До речі, майже безглючний сервіс p2p!
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Додано: Нед 24 січ, 2021 10:20
Пока только НБУ дал добро 15 января. Пока тишина... Хотя довольно интересно.
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Додано: Нед 24 січ, 2021 10:20
Банк мужа бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой.
Живите своим умом!
Додано: Вів 26 січ, 2021 12:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Мега один з найімовірніших клієнтів фонду:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 26 січ, 2021 13:32
Це тут
Але там всього 39 банок.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:21
Перший реальний крок (за останні 5 років лише пустих намірів) в роздержавленні держ-банків
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:35
Перестаньте...це позика 30 млн євро.
З них тільки 6 млн євро десь-колись може капнути в капітал.
В цих дрібницях і криється диявол.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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