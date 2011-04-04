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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1166116711681169

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3 5 48
Більше десяти
23%
11
Від п'яти до десяти
31%
15
В чотирьох
19%
9
В трьох
4%
2
В двох
8%
4
Користуюся одним
4%
2
В жодному
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 22:14

  Goodman написав:
  greenozon написав:Що буде впливати на розмір депозитних ставок

Мега уже "трубит" на ФБ - все у них Мега , мегадепозит, мегаставка.
А как начнешь манипуляцию разбирать - то грязние 9% на 12 мес. Совесть есть?

Без Туду карти прОцент 8,1 на річні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 09:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:
  greenozon написав:Що буде впливати на розмір депозитних ставок

Мега уже "трубит" на ФБ - все у них Мега , мегадепозит, мегаставка.
А как начнешь манипуляцию разбирать - то грязние 9% на 12 мес. Совесть есть?

Без Туду карти прОцент 8,1 на річні.


Вони вже більше року заганяють на ТУДУ :wink:, таким чином. До речі, майже безглючний сервіс p2p!
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Какие-то банки уже стали предлагать "форвардные" депозиты?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 10:20

  vovareuckij написав:Какие-то банки уже стали предлагать "форвардные" депозиты?


Пока только НБУ дал добро 15 января. Пока тишина... Хотя довольно интересно.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 10:20

  vossmy написав:
  taya77 написав:Хто що скаже про Акордбанк? Що це за банк? Нічого про нього не чула. Покупець пропонує через нього переводити гроші при угоді купівлі-продажу. Більше орієнтувалася на Ощад (ще розглядаю Альфу чи Кредобанк). Наскільки я подивилася по тарифам, там за виведення грошей у будь-якому випадку 0,5% (готівка - 0,8%). А в Ощаді 1% + 5 грн, але не більше 1000 грн.

Переводив в Аккорді гроші на новобудову рік тому. Нормальний банк - все добре. Дивіться просто по тарифам - чи буде вам це вигідно.


Банк мужа бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 12:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Мега уже "трубит" на ФБ - все у них Мега , мегадепозит, мегаставка.
А как начнешь манипуляцию разбирать - то грязние 9% на 12 мес. Совесть есть?


Мега один з найімовірніших клієнтів фонду:
Ренкінг фінансової надійності банків України від YouControl на основі показників 3-го кварталу 2020 року відніс до категорії "D" "Промінвестбанк", "Мегабанк", "Кліринговий Дім". https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ic-377716/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:32

  Ой+ написав:
  Goodman написав:Мега уже "трубит" на ФБ - все у них Мега , мегадепозит, мегаставка.
А как начнешь манипуляцию разбирать - то грязние 9% на 12 мес. Совесть есть?


Мега один з найімовірніших клієнтів фонду:
Ренкінг фінансової надійності банків України від YouControl на основі показників 3-го кварталу 2020 року відніс до категорії "D" "Промінвестбанк", "Мегабанк", "Кліринговий Дім". https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ic-377716/

Це тут https://youcontrol.com.ua/bank-finscore/ можна глянути
Але там всього 39 банок. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Перший реальний крок (за останні 5 років лише пустих намірів) в роздержавленні держ-банків

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... krgazbanku
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:35

  greenozon написав:Перший реальний крок (за останні 5 років лише пустих намірів) в роздержавленні держ-банків

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... krgazbanku

Перестаньте...це позика 30 млн євро.
З них тільки 6 млн євро десь-колись може капнути в капітал.
В цих дрібницях і криється диявол.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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