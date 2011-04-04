Любой коррупционер или бизнесмен с теневыми доходами может попасть под колпак США.

власти США могут расследовать деятельность лиц, которые не являются американцами, не имеют счетов в американских банках и не используют доллары.

Это может стать новой эрой в борьбе с отмыванием денег во всем мире. И Украина, как страна с большим теневым сектором и высокими коррупционными рисками, также может стать предметом расследования со стороны США.

Соединенные Штаты пошли на масштабный шаг: расширили свои возможности расследовать коррупцию по всему миру и изменили параграф 53 518 главы 31 Кодекса законов США.Теперь бизнесмен или политик любой страны может оказаться под колпаком, фигурантами расследований могут стать и украинцы. Штаты получили возможность направлять запрос в банк любой страны и тот обязан им ответить. Собранная информация позволит американским правоохранителям раскрыть практически любую схему отмывания средств.Что и как изменили. Власти США по новому закону могут запросить у любого банка любые записи о любом клиенте. И финучреждение обязано передать информацию и не имеет права предупредить об этом своего клиента. Для этого нужно:чтобы у банка, у которого запрашивают информацию, был корреспондентский счет с банком США. А это 100% крупных финансовых учреждений;чтобы в отношении клиента Минфин или Минюст имел обоснованные подозрения, что тот отмывает деньги, совершал преступления или финансировал терроризм.Если банк откажется сотрудничать с США, ему ежедневно могут насчитывать штраф в размере до 50 тыс. долларов. Еще 250 тысяч потребуют заплатить, если финансовое учреждение предупредит своего клиента о проверке.Банкам-нарушителям могут закрыть корреспондентский счет в США. А это фактически равноценно банкротству и потере сотрудничества с международными финансовыми организациями.Правоохранители США получили инструмент расследования финансового преступления в любой стране. Министр финансов или генпрокурор может направить повестку в любой банк мира и потребовать раскрыть информацию об их клиенте.Статья 6308 закона также добавляет ряд новых положений к главе 31 Кодекса США § 5318 (k), которые делают его мощным инструментом для Министерства юстиции и Минфина. К примеру, если американцы расследуют деятельность крупного украинского бизнесмена и хотят узнать о состоянии счетов любой из его компаний в Украине, то Минюст может запросить все банковские записи об этой компании, и украинский банк, если не хочет заплатить огромные штрафы или лишиться международных рынков, обязан тайно предоставить эти данные. Раньше нужно было проводить сложную процедуру международной правовой помощи (MLAT), а сейчас ее упростили всего до нескольких действий.В итогеВсе банки мира, у которых есть корреспондентские счета в американских финучреждениях, рискуют стать частью расследования и обязаны сотрудничать.Американские СМИ назвали такие новшества невиданными по своим масштабам изменениями.