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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1167116811691170

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3 5 48
Більше десяти
23%
11
Від п'яти до десяти
31%
15
В чотирьох
19%
9
В трьох
4%
2
В двох
8%
4
Користуюся одним
4%
2
В жодному
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:49

  Квесторе_поверніться написав: https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/26/7281255/
Банкам дали картбланш проганяти депутата Дубинського і Ко геть?

Это только цветочки. Зато вот это 8)
США объявили коррупционерам мат: кто под колпаком — СМИ

Соединенные Штаты пошли на масштабный шаг: расширили свои возможности расследовать коррупцию по всему миру и изменили параграф 53 518 главы 31 Кодекса законов США.

Теперь бизнесмен или политик любой страны может оказаться под колпаком, фигурантами расследований могут стать и украинцы. Штаты получили возможность направлять запрос в банк любой страны и тот обязан им ответить. Собранная информация позволит американским правоохранителям раскрыть практически любую схему отмывания средств.

Что и как изменили. Власти США по новому закону могут запросить у любого банка любые записи о любом клиенте. И финучреждение обязано передать информацию и не имеет права предупредить об этом своего клиента. Для этого нужно:

чтобы у банка, у которого запрашивают информацию, был корреспондентский счет с банком США. А это 100% крупных финансовых учреждений;
чтобы в отношении клиента Минфин или Минюст имел обоснованные подозрения, что тот отмывает деньги, совершал преступления или финансировал терроризм.
Если банк откажется сотрудничать с США, ему ежедневно могут насчитывать штраф в размере до 50 тыс. долларов. Еще 250 тысяч потребуют заплатить, если финансовое учреждение предупредит своего клиента о проверке.

Банкам-нарушителям могут закрыть корреспондентский счет в США. А это фактически равноценно банкротству и потере сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Любой коррупционер или бизнесмен с теневыми доходами может попасть под колпак США.
Правоохранители США получили инструмент расследования финансового преступления в любой стране. Министр финансов или генпрокурор может направить повестку в любой банк мира и потребовать раскрыть информацию об их клиенте.

Статья 6308 закона также добавляет ряд новых положений к главе 31 Кодекса США § 5318 (k), которые делают его мощным инструментом для Министерства юстиции и Минфина. К примеру, если американцы расследуют деятельность крупного украинского бизнесмена и хотят узнать о состоянии счетов любой из его компаний в Украине, то Минюст может запросить все банковские записи об этой компании, и украинский банк, если не хочет заплатить огромные штрафы или лишиться международных рынков, обязан тайно предоставить эти данные. Раньше нужно было проводить сложную процедуру международной правовой помощи (MLAT), а сейчас ее упростили всего до нескольких действий.

В итоге власти США могут расследовать деятельность лиц, которые не являются американцами, не имеют счетов в американских банках и не используют доллары.

Все банки мира, у которых есть корреспондентские счета в американских финучреждениях, рискуют стать частью расследования и обязаны сотрудничать.

Американские СМИ назвали такие новшества невиданными по своим масштабам изменениями. Это может стать новой эрой в борьбе с отмыванием денег во всем мире. И Украина, как страна с большим теневым сектором и высокими коррупционными рисками, также может стать предметом расследования со стороны США.

А вот теперь американцам следует распустить НАБУ, САП и пр. свои антикоррупционные органы в Украине, т. к. они по самое не хочу уже сами погрязли в нашем коррупционном болоте, оставив только один, например, ГБР. Но при очень тесном сотрудничестве с ФБР.
Т. е. ГБР возбуждает уголовное антикоррупционное дело, например, против мародера. Далее подключается ФБР, выявляя все его оффшорные счета и не только с дальнейшей их блокировкой как-минимум на период следствия, которое может длиться годами. Все! Счета заблокированы с угрозой конфискации находящихся на них средств, мародер невыездной. И так пройтись по всему нашему укроворью.

То-то и заналил мародер 49 млн долл и 400 млн грн. :!:
Дупой чувствует, что подгорает :mrgreen:
Аlександр
 
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